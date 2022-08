Bakken, braden en … blokken: zij hebben tweede zit tijdens de warmste zomer in jaren

Na twee door corona gedomineerde zomers kunnen jongeren weer volop op kamp, terrasjes doen en genieten van zomerfestivals. Behalve… wie tweede zit heeft. Wij spraken met drie West-Vlaamse studenten met herexamens tijdens de warmste zomer in jaren.

Laura (23) heeft al vijf jaar op rij herexamens

De laatste loodjes wegen het zwaarst, daar kan Laura Bouhmadi uit Lichtervelde over meespreken. Toen ze begon aan haar opleiding handelswetenschappen sloot ze het jaar af met maar liefst acht herexamens. Vijf jaar later, nu ze in haar laatste jaar zit, is ze er nog altijd niet van verlost. “Maar elk jaar werden het er wel steeds minder”, knipoogt de 23-jarige. Momenteel is ze druk bezig met de puntjes op de i te zetten van haar thesis, die ze in eerste zit niet indiende. Ook het herexamen dat ze eind augustus tot een goed einde moet zien te brengen, is er eentje die ze in januari heeft overgeslagen.

Buizen is geen optie, want eind september mag ze al aan de slag als junior auditor bij KPMG Gent. Dat ze toch in haar gedroomde werkveld zou terechtkomen, is niet altijd even vanzelfsprekend geweest. “Het is zo moeilijk om meteen een correcte studiemethode onder de knie te hebben”, klinkt het eerlijk. “Die eerste herexamenzomer stond ik op het punt om te veranderen van richting, ik dacht dat het gewoon te moeilijk was voor mij. Het monitariaat van mijn vakgroep heeft me kunnen motiveren om toch verder te doen. Daar ben ik heel blij om, want uiteindelijk ging het elk jaar beter.”

“Ik was bijna gestopt, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet”

Een herexamenvrije zomer heeft ze nog nooit meegemaakt, maar het einde is nu toch echt in zicht. “De vakken lagen me steeds meer. Ik slaagde ook telkens voor de zwaarste examens met de laagste slaagpercentages, dat gaf me moed. Op een bepaald moment heb ik beslist dat ik dit echt gewoon wil doen, ook al wist ik dat het minder vlot zou verlopen als bij mijn klasgenoten.” Laura moet dus ook veel zomerse plannen missen. “Mijn verjaardag eind augustus heb ik nog nooit kunnen vieren. Maar vooral bij de Scouts en andere jeugdbewegingen is er veel te doen, ik ben dan wel jaloers als vrienden daar naartoe kunnen gaan. Maar eind september zal het het allemaal waard geweest zijn.”

César heeft zeven herexamens

(foto PS)

Veel zomerpret zit er niet in voor César De Tollenaere (20) uit Kortrijk, of kinneklop zoals hij het zelf poëtisch verwoordt. Hij sluit zijn eerste jaar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de UGent af met zeven herexamens. “De helft van mijn vakken dus. Het had erger gekund in een eerste jaar, maar het is nog altijd een serieuze pak natuurlijk”, lacht César.

Vorige zomer zat hij ook al met de neus in de boeken, want hij besloot om tal van voorbereidingscursussen te volgen door zijn gebrek aan wetenschappelijke achtergrond uit het secundair onderwijs. Maar toen was de zon niet zo vaak van de partij als nu… “Het doet echt zeer”, geeft César toe. “Ik moet heel veel missen: overdag terrasjes doen, festivals, het Lourdeskamp van de KSA, feestweekends van andere jeugdbewegingen… Ik moet toch altijd een kartje blèten als ik foto’s zie passeren van vrienden die daar wél van kunnen genieten. Ik ben een toonvoorbeeld van iemand met FOMO (fear of missing out of de angst om iets te missen, red.). Tijdens het academiejaar ga ik dus ook wel vaak uit, maar ik zit wel altijd in mijn lessen. Dat sociaal contact is gewoon heel belangrijk voor mij.”

“Geen terrasjes, festivals of kamp, dat doet zeer”

Voor ontspanning moet César zich nu behelpen met studiepauzes in het zwembad of een snel drankje ’s avonds met vrienden die in hetzelfde schuitje zitten. Gelukkig is er wel wat meer nodig om hem te demotiveren, want hij wist dat het geen gemakkelijk parcours zou zijn. “Ik heb nooit geloofd in het sprookje dat ik met de vingers in de neus door mijn opleiding zou vliegen. Ik ben aan de universiteit gestart met de kennis dat ik waarschijnlijk dubbel zo hard zal moeten werken dan klasgenoten die wel uit een wetenschappelijke richting komen. Dat is best wel een goeie mentaliteit vind ik zelf. Herexamens zullen de komende jaren mijn zomers blijven domineren, maar hopelijk steeds in mindere mate. Ik zet mij echt in, dat weten mijn ouders ook. Het feit dat zij al bij al tevreden zijn, doet heel veel deugd.”

Boo (18) heeft twee herexamens

Boo Vandenbussche (18) uit Houthulst studeert bedrijfsmanagement bij Hogeschool VIVES en is nu net zoals vele andere studenten volop aan het blokken voor de herexamens. “Tot nu toe ben ik nog niet heel hard bezig geweest met mijn examens”, lacht Boo. “Gelukkig heb ik er ook maar twee. Ik ben al op kamp geweest, naar het festival Dranouter en heb ook al wat kunnen bijverdienen met mijn twee studentenjobs in de buurt. Ik heb dus al volop van mijn vakantie kunnen genieten.”

“Eerst volop genieten, dan keihard blokken”

Die ontspanning in juli had Boo broodnodig. “Halverwege het jaar ben ik van richting veranderd. Juni was dus voor mij een heel zware examenperiode waarbij ik enkele jaarvakken moest inhalen. Ik had zelfs twee weken aan een stuk iedere dag een examen. Op het einde had ik geen motivatie meer en was het echt te veel. De ene buis was heel nipt, maar met Duits wist ik al vooraf dat het een misser ging zijn. Ik heb eerlijk tegen de docent gezegd: “Ik heb nog nooit een les Duits gehad tot vijf maanden geleden.” Dat zag je ook aan het resultaat.

Na een kleine maand ontspanning is Boo nu klaar om ervoor te gaan. “Dat ik nu een maandje moet blokken in dit mooie weer piekt natuurlijk een beetje, maar ik ben er zeker van dat het me wel zal lukken om te slagen. Op zich heb ik het al eens geleerd en moet ik nu gewoon nog wat bijschaven. In september kan ik dan nog even de batterij opladen voor het nieuwe schooljaar begint.”