Autojobbeurs bij Hogeschool Vives enorm succes

Maandag organiseerde Hogeschool Vives Kortrijk voor het eerst een autojobbeurs voor bedrijven en studenten. Maar liefst 58 bedrijven en 270 studenten van het graduaat voertuigtechnieken en de bachelor autotechnologie gingen met elkaar in gesprek.

Vives kijkt terug op een zeer succesvolle eerste editie van de jobbeurs met focus op auto’s en ander rollend materieel. “We denken meteen ook aan een tweede organisatie in maart 2024”, zegt Veerle De Mey, directeur van de groep biotechniek en Technology. De vraag naar voertuigtechniekers en autotechnologen is enorm groot op vandaag.

“Bedrijven contacteren ons dagelijks in de zoektocht naar medewerkers, zowel voor stages, vakantiejobs als vaste jobs. Er bestaan verschillende jobbeurzen maar deze focussen minder op de autosector. Daarom brachten we meteen al de bedrijven en studenten samen”, duidt Thomas Vanhalst, opleidingshoofd voertuigtechnieken en autotechnologie. De bedrijven waren heel de dag aanwezig. In de voormiddag kwamen de 120 studenten die in juni afstuderen langs om sollicitatiegesprekken te voeren. “Verschillende garages en grote concessiehouders waren vertegenwoordigd. Alle grote merken zoals Porsche, D’Ieteren, Volvo en Tesla tekenden present. Daarnaast waren er ook producenten van landbouwmachines, trucks en ander groot rollend materieel zoals CNH en Caterpillar en een bedrijf zoals Tremec dat versnellingsbakken ontwikkelt.”

Vakken die focussen op human skills

In de namiddag kregen alle studenten uit het eerste of tweede jaar de kans om bij deze bedrijven op zoek te gaan naar een werkplek of stageplaats, eventueel ook al gelinkt aan hun bachelorproef. Ook hier waren meer dan 150 studenten aanwezig. “Binnen onze opleidingen krijgen de studenten vakken die focussen op human skills en dat rendeert. De studenten kwamen gisteren goed voorbereid voor de dag. Ze hadden hun beste kledij aangetrokken en wisten ook heel goed met wie ze een gesprek wilden aangaan. Het was ook heel interessant om te zien hoeveel studenten bedrijven ontdekten die ze niet kenden of waarvan ze niet wisten dat ze hier in de buurt actief waren”, aldus Bert Desender, docent autotechnologie. “Als hogeschool willen we een katalysator zijn voor de economie door gericht professionals af te leveren. De bedrijven gaven aan dat ze soms al jaren op zoek zijn naar de juiste medewerkers. Velen hadden gisteren in enkele uren tijd heel wat gerichte gesprekken en vertrokken tevreden naar huis. Sommigen sloten meteen overeenkomsten af voor studentenjobs, heel wat bedrijven legden sollicitatiegesprekken vast en er was zelfs een student die gisterenavond nog een concreet jobvoorstel kreeg. We kunnen dus terugblikken op een heel geslaagde eerste editie”, besluit Veerle De Mey.