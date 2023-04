Atlas Atheneum in Gistel mag nieuwe studierichting aanbieden

Het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef in Gistel kreeg goedkeuring van de Vlaamse overheid om vanaf 1 september 2023 te starten met de opleiding ‘Maatschappij en Welzijn’.

“Het gaat over een opleiding in de dubbele finaliteit – zeg maar het vroegere TSO – die zich situeert in het studiegebied ‘Personenzorg’”, zegt Davy De Decker, directeur van het Atlas Atheneum. “Het past perfect binnen onze school omdat wij intussen al jaren de opleiding ‘Zorg en Welzijn’ aanbieden in de arbeidsmarktfinaliteit, het vroegere BSO. We hebben dus ook al de leerkrachten en de infrastructuur in huis om van deze nieuwe opleiding meteen een schot in de roos te maken.”

Concreet: ‘Maatschappij en welzijn’ is een theoretisch-praktische studierichting. “Studenten krijgen een basisvorming en een specifiek gedeelte. In deze studierichting is het belangrijk dat je goed observeert, reflecteert en communicatieve en sociale vaardigheden leert. De focus ligt op gezondheidsbevordering en op het uitvoeren van huishoudelijke taken binnen een gezinscontext”, vervolledigt de directeur. Het is de bedoeling om vanaf het vijfde middelbaar deze studierichting dan te laten uitmonden in de studierichting ‘Gezondheidszorg’, waarin je als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg draagt voor mensen ”, aldus De Decker.

Knelpuntberoepen

“Dit is een studierichting die uitmondt in heel wat knelpuntberoepen. Op die manier willen we mee het wegwerken van deze knelpuntberoepen bewerkstelligen door sterke afgestudeerde jongeren in de arbeidsmarkt te zetten.” Inschrijven voor het derde jaar dubbele finaliteit ‘Maatschappij en Welzijn’ in Atlas Atheneum kan vanaf nu.