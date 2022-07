Anderstalige cursisten krijgen attest na opleiding Nederlands in Brugge

Tien anderstalige cursisten uit Palestina, Syrië, Jemen, Marokko hebben met succes een opleiding Nederlands gevolgd in Brugge. “Zo zijn ze beter gewapend op de arbeidsmarkt”, zegt schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

Ta(a)lent is een project dat van start ging in 2011 dankzij de samenwerking van vzw Vokans en de dienst Trajectbegeleiding van OCMW Brugge. Het voornaamste doel is om anderstalige nieuwkomers in Brugge en omstreken zelfredzaam te maken op de arbeidsmarkt. Op deze manier worden de drempels die anderstaligen ondervinden tijdens de zoektocht naar een job aangepakt.

Op de werkvloer

Pablo Annys, schepen van sociale zaken, werk & ondernemen, legt uit: “De tien cursisten volgden een opleiding Nederlands om hun taalvaardigheid te verbeteren. Deze verworven taalkennis kunnen ze dan toepassen op de werkvloer bij diverse stageplaatsen.

Bij deze editie konden de cursisten terecht bij een variëteit aan stageplaatsen zoals: The Chocolate Line als fabrieksmedewerker, Be Food als magazijnier, Basisschool Het Kleurenpalet als middagtoezichter, De kringwinkel als verkoopster of magazijnier, Kinderopvang Mariawende en Kinderopvang De Kleine Wereld als kinderverzorger.

“Naast het verwerven van talige en jobgerelateerde kennis, streeft het project om anderstaligen een warm welkom te bieden en duidelijk te maken op welke hulpkanalen men een beroep kan doen”, aldus Pablo Annys.

Attest

Na het succesvol beëindigen van het Ta(a)lent traject, ontvangen de cursisten hun attest. De tien cursisten van deze editie hebben een diverse achtergrond en komen van Palestina, Syrië, Jemen, Marokko, Libanon, Ivoorkust, Senegal en Congo. Het voltooien van dit traject betekent dat deze diverse groep gewapend is met een verbeterde Nederlandse taalvaardigheid en kennis over de arbeidsmarkt.

Jolien Walgrave, maatschappelijk werker dienst vreemdelingen, stelt: “Dit project is opnieuw een succes dankzij onze samenwerking met Vokans en met de stageplaatsen. De cursisten zullen verder worden opgevolgd door hun maatschappelijk werker. Ze worden eventueel ook doorgestuurd naar de dienst arbeidsbegeleiding of doorverwezen naar de nodige instanties voor een verdere opleiding. Vanaf 2 september start een nieuwe editie van Ta(a)lent.”