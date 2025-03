Academie en Conservatorium krijgen positief rapport van onderwijsinspectie

Het begin van het nieuwe jaar was een spannende periode voor Academie Kortrijk en Conservatorium Kortrijk. De scholen voor deeltijds kunstonderwijs kregen een week lang de onderwijsinspectie op bezoek. Na een grondige doorlichting werden beide erkend als sterke en goed georganiseerde scholen met een gunstig advies tot gevolg.

“De inspectie was onder de indruk van het inhoudelijk verhaal dat we schrijven met het deeltijds kunstonderwijs in Kortrijk. Het jaarlijks groeiend leerlingenaantal toont aan dat de Kortrijkzaan ook steeds vlotter zijn weg vindt naar het rijke aanbod”, aldus Giovanny Saelens, schepen van Deeltijds Kunstonderwijs.

Zet alvast 12 mei in de agenda. Dan gaan de inschrijvingen voor volgend schooljaar van start voor zowel Conservatorium als Academie.