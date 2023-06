5 leuke plaatsjes om samen te blokken: “Leren tussen gezelschapsspellen”

Zowat alle studenten hoger onderwijs zitten de komende weken opnieuw met hun neus in de boeken. Velen kiezen ervoor om elkaars gezelschap op te zoeken tijdens het blokken om elkaar te motiveren. Daarvoor kunnen studenten ook terecht in enkele iets meer uitzonderlijke plekken.

Niet iedereen kon de afgelopen week genieten van het mooie weer. Studenten hoger onderwijs zitten nu traditioneel met hun neus in de boeken. Want eind mei startte opnieuw de blokperiode waarin ze zich voorbereiden op hun examens. Heel wat studenten zoeken elkaars gezelschap op om tijdens het leren gemotiveerd te blijven en om tussendoor samen te ontspannen. “Samen leren, dat blijft in de smaak vallen bij onze studenten”, zegt Ria Vermote, coördinator van hogeschool Howest.

Traditioneel kunnen ze hiervoor terecht in bibliotheken of in afgebakende polyvalente ruimtes van de hogescholen en universiteiten. Zij proberen voor de studenten ook leuke ontspanning, zoals spelletjes, yoga of dergelijke, te voorzien of af en toe enkele kleine extra’s te geven, zoals een blokontbijt of een stuk fruit.

Exotische plaatsen

Maar naast de traditionele studieplekken kunnen studenten ook gebruikmaken van een iets meer speciale en minstens even rustige locatie. Wij zetten enkele op een rijtje:

1. Gezelschapsspellenwinkel Neverland

Op de eerste verdieping tussen de talloze rekken gezelschapsspelletjes van de winkel Neverland in Brugge zijn er plaatsen voorzien voor 30 à 40 studenten om er te blokken. “Daar organiseren we doorheen het jaar normaal ook onze spelletjesavond, maar nu mogen studenten daar gebruik van maken”, vertelt uitbater Kristof Verbrugghe (44).

“Studenten moeten niet constant spelletjes spelen, maar het is wel een leuke ontspanning”

“We doen dit al drie jaar, maar we merken dat er nu wat meer interesse is. Brugge wordt dan ook steeds meer een studentenstad. De studenten mogen gerust een van de vele spelletjes eruit pikken om te ontspannen. Maar het is natuurlijk in eerste instantie de bedoeling dat ze goed leren”, lacht Kristof.

In Studio Hakudo kan je ook rustig buiten blokken. © K-in-Kortrijk

2. Studio Hakudo

Studio Hakudo is een rustige werkplaats in hartje Kortrijk vlakbij het winkelcentrum K. Op week- en zaterdagen van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 20 uur kunnen er 25 studenten terecht op het luxueuze binnen- of buitenterras om er rustig te blokken. Let wel op, registreren voor een plaatsje is verplicht.

3. Sint-Jakobskerk

De Sint-Jakobskerk is een rustige en geliefde blokplaats bij de studenten in Brugge. © Brugge Studentenstad

De Sint-Jakobskerk in Brugge is over het algemeen een geliefde blokplaats voor studenten. Tot en met eind juni kunnen studenten er op week- en zaterdagen van 9 tot 19 uur de rust en verkoeling opzoeken. In de kerk is er gratis water en fruit. De nodige ontspanning met biljart, tafelvoetbal en -tennis wordt voorzien in het Sint-Michielshuis vlakbij.

4. Snuffel Hostel

Ook in Brugge wordt de evenementenzaal Snuffel Hostel opengesteld om er te blokken. In plaats van een avondje muziek en comedy kunnen studenten er zich verdiepen in hun leerstof. Je kan er geen plaatsje reserveren, maar moet je wel ter plaatse aanmelden. De studenten krijgen gratis koffie en water ter beschikking en voor wat ontspanning is er een voetbaltafel of kunnen ze de zon opzoeken op het terras.

5. Vrijetijdscentrum Duin en Zee

In Oostende zet het Vrijetijdscentrum Duin en Zee iedere dag van 8 tot 20 uur opnieuw de deuren open voor 50 studenten. Het is wel verplicht om online een plaatsje te reserveren op deze link.