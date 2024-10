15 procent meer inschrijvingen in Brugs conservatorium: “Breder en meer divers publiek”

Het Stedelijk Conservatorium Brugge heeft dit jaar een opmerkelijke stijging in het aantal inschrijvingen opgetekend. Met een toename van maar liefst 15 procent ten opzichte van vorig schooljaar, zijn er dit jaar ruim 2.200 leerlingen ingeschreven. Dit bevestigt de positieve trend van de afgelopen jaren, waarbij het Conservatorium steeds meer leerlingen weet aan te trekken. “Vorig jaar telde de school nog 1.950 leerlingen, en dit jaar zijn dat dus er aanzienlijk meer geworden”, zegt schepen van Onderwijs Jasper Pillen.

Directeur Bart Naessens is blij dat de inspanningen om een breder en meer divers publiek aan te trekken hun vruchten afwerpen: “De vele participaties binnen de culturele werking van de Stad en de daarmee gepaard gaande grotere zichtbaarheid van de school in het dagelijkse leven zijn cruciaal om onze werking te tonen aan het brede publiek. Daarnaast zorgen nieuwe initiatieven en opleidingen ervoor dat steeds meer mensen hun weg vinden naar onze Academie.”

Artistieke zoektocht

Onderwijsschepen Jasper Pillen is trots op het kunstonderwijs in Brugge: “Zeker in een stad die cultuur ademt, is het cruciaal om te blijven inzetten op stedelijk kunstonderwijs. Op deze manier bieden we elke inwoner de kans om een eigen artistieke zoektocht te ondernemen. Investeringen in infrastructuur, zoals de recente restauratie en renovatie van de school in de Sint-Jakobsstraat, en de nieuwe huisstijl dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het conservatorium.”

“Het beleid van de directie om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de werking van de school, en de participatie in stedelijke initiatieven, zorgt ervoor dat het Conservatorium levendiger is dan ooit. Ook onze samenwerking met omliggende gemeenten zoals Damme (Sijsele), Oostkamp en Jabbeke (Varsenare) helpt om mensen buiten de stad te bereiken met onze expertise.”

Cultureel ankerpunt

“Met deze groei blijft het Stedelijk Conservatorium Brugge een belangrijk cultureel ankerpunt in de regio, en biedt het steeds meer mensen de kans om zich muzikaal en artistiek te ontplooien”, aldus Jasper Pillen.