14.000ste cursiste Oostende@internet in de bloemen

Het project Oostende@internet bestaat al 21 jaar. Vrijdagnamiddag mochten de cursisten van het afgelopen schooljaar hun diploma in de erehal van het stadhuis in ontvangst nemen. Bij deze gelegenheid werd de 14.000ste deelnemer in de bloemen gezet door schepen Hina Bhatti.

Deze eer viel te beurt aan Arlette Pylyser, voormalig uitbaatster van het ijssalon dat van 1903 tot 2003 werd uitgebaat door de familie Pylyser aan Petit-Paris. Arlette is nu met pensioen en houdt van reizen. Ze wil zich ook voortdurend bijscholen. Ze spreekt Italiaans, Frans, Duits, Engels en uiteraard ook Nederlands. Volgend schooljaar wil ze Spaans leren en het afgelopen schooljaren volgde Arlette de cursussen ‘Ipad’ en ‘Iphone’. Uiteraard was Arlette in haar nopjes met de bloemen en de eer die haar te beurt viel als 14.000ste cursiste.