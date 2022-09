Opendeur in nieuwe gebouwen VBS Het Bergpad: “Samen op weg naar groei”

Op zaterdag 17 september is er een opendeurdag in de nieuwe gebouwen van de Vrije Basisschool van Westouter die voortaan VBS Het Bergpad heet. “We speelden al een tijdje met het idee om onze school een naam te geven”, zegt directrice Heidi Ledoux.

VBS Het Bergpad startte het schooljaar in nieuwe gebouwen met 35 kleuters en 79 lagere schoolkinderen. “Ons lerarenkorps telt 13 leerkrachten, samen met vier schoolmedewerkers vormen wij team Het Bergpad”, vertelt directrice Heidi Ledoux. “De werken aan de nieuwe gebouwen gingen respectievelijk begin juli 2021 van start met de nieuwbouw aan de straatkant en april 2022 met de betonconstructie achteraan het gebouw. De werken volgden elkaar vlot op mede dankzij een goede coördinatie van de projectleiders en de samenwerking met de architect. Het was een intensieve periode waarbij elke week bouwoverleg op de agenda stond. We hielden het hoofd rustig, althans dat probeerden we. Ons team stelde zich flexibel op qua schoolorganisatie en stak vele keren de handen uit de mouwen”, aldus Heidi. “We hebben nog nooit zoveel helpen verhuizen, opruimen, inrichten en naar het containerpark gereden als in het afgelopen anderhalf jaar. Samen met de andere lokalen hebben we nu negen volwaardige leslokalen, zes voor het lager en drie voor het kleuter. Iedereen heeft nu een eigen stekje. Ook kunnen we nu met het team terecht in de leraarskamer en niet enkel om koffie te drinken. Het is nu een geborgen plek waar over koetjes en kalfjes wordt gepraat, maar ook het hart van de school voor ons team.” Met de naamsverandering en het nieuwe logo speelt de school in op de directe omgeving van de school.

Wedstrijd

“Eind augustus 2021 staken we de koppen bij elkaar en waren we er snel uit dat we zeker een link met onze omgeving Heuvelland en de natuur erin wilden verwerken. We schreven een wedstrijd uit voor ouders en dorpelingen met onze voorwaarden erin. Er kwam heel wat respons, maar we waren nog niet verkocht. We namen alle inzendingen mee en klopten aan bij de grafisch ontwerper van onze scholengemeenschap, Xavier Goudenhooft. Hij ging verder aan de slag en deed op zijn beurt enkele voorstellen. Uiteindelijk kozen we in mei 2022 voor ‘Het Bergpad’. Xavier ontwierp ook het logo. “Dat verwijst naar de omgeving: de bergen op de achtergrond met de Rode Berg centraal. Op de voorgrond staat het pad. Het is belangrijk om je eigen pad te kunnen ontdekken. Soms raak je het pad kwijt of loopt er iemand mee op je pad. Zolang je volhoudt, kom je er wel. In onze slogan komt dit ook terug ‘Samen op weg naar groei’. Aan de rechterkant van het logo zie je de kerk. Of je ziet er een potloodpunt of een pijltje in, om het even. Het verwijst naar de band met het dorp, naar onze school of in de pijl kun je zien dat we willen groeien. Je mag er je eigen interpretatie aan geven. Dit schooljaar werken we verder met onze naam en het logo te hertalen op kindermaat.”