Open dagen in GO! atheneum dat groener wordt

De werken om de campus van het GO! Avelgem groener te maken vorderen snel. Het ambitieuze project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het GO! Avelgem, waaronder basisschool De Toekomst en het GO! Atheneum, en de gemeente Avelgem.

Centraal in het project staat de ontwikkeling van een groene zone tussen de basis- en secundaire school, een ruimte die niet alleen de scholen verbindt, maar ook fungeert als een rustgevend en inspirerend ontmoetingspunt.

“Het gemeentebestuur focust op de vernieuwing van het verkeersluwe deel van de Sint-Jansstraat, het verbeteren van veilige fietsverbindingen en de ontharding van de omgeving”, licht directeur GO! Middenschool Willem Vandenhaute toe.

“GO! Avelgem zet in op vergroening, het creëren van buitenruimtes, een buitenklas en het verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers. We willen een omgeving scheppen die de interactie met de natuur stimuleert.”

Natuurbeleving

De vernieuwde site zal niet alleen dienen als aangename wandel- en fietszone voor personeel en leerlingen, maar blijft ook toegankelijk voor het brede publiek tijdens en na de schooluren. Met schaduwrijke plekken, uitnodigende zitruimtes en een zorgvuldig uitgedacht ecologisch concept, wordt deze zone niet alleen een aangename doorgang, maar ook een plek die bijdraagt aan natuurbeleving en educatie.

Open dagen

Tijdens de open dagen in het weekend van vrijdag 21 maart van 16.30 tot 19.30 uur en zaterdag 22 maart van 14 tot 17 uur, kan iedereen de school bezoeken. Bezoekers kunnen kennismaken met het gevarieerde studieaanbod, lokalen bezichtigen en in gesprek gaan met leerkrachten. Een informatieteam staat klaar om alle vragen te beantwoorden.

Voor specifieke overgangsmomenten zijn er infosessies: ouders en tweedejaars die de overgang maken naar de tweede graad, worden verwacht op vrijdag om 17.30 uur of zaterdag om 14.30 uur. Voor vierdejaars die de overgang maken naar de derde graad, vinden de sessies plaats op vrijdag om 18.30 uur of zaterdag om 15.30 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. (GV)