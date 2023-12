Op avontuur tijdens buitenschoolse opvang in Harelbeke

Stad Harelbeke lanceert het project BOA voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. “We willen daarmee verbondenheid creëren in de buurt tussen ouders, school en kinderen”, zegt schepen van Welzijn Lynn Callewaert.

In de proeftuinen, die plaatsvinden in de stedelijke basisschool Zuid en VBS Sint-Augustinus, onder de naam Stasegem United en VBS Sint-Rita en de buitenschoolse opvang van De Kleine Ark, onder de naam HOPclub, krijgen kinderen de kans om verschillende activiteiten en ateliers uit te proberen.

Routine doorbreken

Afhankelijk van de resultaten wordt dit initiatief eventueel herhaald in 2024 of uitgebreid naar andere scholen. “Beide proeftuinen vinden plaats tussen de herfst- en kerstvakantie op woensdag en/of donderdag. Om in te schrijven op deze activiteiten werken we met een maandelijks inschrijvingsmoment. Met deze proeftuinen stimuleren we de samenhorigheid, bundelen we de krachten en creëren we verbondenheid in de buurt tussen ouders, school en kinderen”, duidt schepen van Welzijn Lynn Callewaert (CD&V). “We laten kinderen kennismaken met diverse proefsessies of ateliers en doorbreken zo de routine van de opvangweek. Ook kinderen die anders geen toegang krijgen tot vrijetijdsactiviteiten, kunnen zo nieuwe talenten en interesses ontdekken.”

Het doel is dus om kinderen speelmogelijkheden te bieden, ouders te helpen werk, opleiding en gezin vlot te combineren en ervoor te zorgen dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk is. Harelbeke werkt dit beleid samen uit met de Arteveldehogeschool en met de hulp van vrijwilligers die de ateliers in goede banen leiden.

Vrijwilligers

De eerste reeks ateliers in de maand november zitten erop en blijken een succes. Kinderen maakten onder andere kennis met multimove, vlaggenzwaaien, STEM-opdrachten of proefden van activiteiten van de Academies AHA! en H.A.P. Stad Harelbeke zoekt vrijwilligers als begeleider voor activiteiten op woensdagnamiddagen 6, 13 en 20 december.

Men kan zich melden bij judith.dekoning@harelbeke.be.