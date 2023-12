Oostkamp koopt schoolsite in Torhoutsestraat

Binnen afzienbare tijd staan er zeer veel veranderingen op stapel voor de basisschool op de Baliebrugge. De voormalige parochiezaal d’oude Kerke wordt volledig gebruikt door de basisschool, de Sint-Godelievekerk wordt een polyvalente gebouw waar de basisschool tijdens de week volop van gebruik kan maken maar waar ook de verenigingen plaats in zullen krijgen. Maar ook de school heeft bouwplannen en wil nieuwe klassen bouwen op de site aan de Vrijgeweidestraat.

Daardoor zal de site gelegen in de Torhoutsestraat leeg komen te staan. In eerste instantie wilde de scholengroep namelijk daar ook verbouwen, maar de tekortkomingen aan het gebouw in de Torhoutsestraat leken te groot. Om hun bouw project te kunnen realiseren, is het cruciaal dat vzw Schoolgebouwen Decanaat Brugge-Zuid de huidige schoolsite in de Torhoutsestraat verkoopt. Het geld van deze verkoop zal in de schoolsite in de Vrijgeweidestraat worden geïnvesteerd.

De gemeente heeft de intentie om de site aan kopen voor het bedrag van 430.700 euro. Voorafgaand werd hiertoe een schattingsverslag opgevraagd. De huidige bestemming van de site in de Torhoutsestraat 268 is volgens het BPA Vrijgeweid/Baliebrugge, opgemaakt in 2004 gemeenschapsvoorziening. Onderliggend op het Gewestplan is 1/3e van het perceel, aan de straatkant gelegen in woongebied met landelijk karakter en 2/3e van het perceel in agrarisch gebied.

De gemeente heeft momenteel geen concrete plannen met deze site, maar zal in de toekomst kijken welke ontwikkeling hier mogelijk is. Er zal worden onderzocht of het eventueel mogelijk is om het schoolgebouw te behouden en te heroriënteren richting wonen en/of ondernemen. Daarvoor zal gekeken worden naar het innovatief project dat zal gerealiseerd worden in de Gilde in Ruddervoorde.

“Met het nieuwe plan ligt een mooie vernieuwing van de dorpskern voor heel Baliebrugge op tafel. En door het overkopen van de site in de Torhoutsestraat kan de school ook hun financieel plaatje rond krijgen en creëren we op onze beurt ook weer kansen voor toekomstige projecten in het hart van het dorp”, horen we van burgemeester Jan de Keyser. (GST)