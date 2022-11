Oostendse secundaire school Sint-Jozef heeft grote uitbreidingsplannen

Het centrale kloostergebouw van de secundaire school Sint-Jozef in de Alfons Pieterslaan in Oostende gaat eind dit schooljaar tegen de vlakte. Er komt een nieuwbouw met zeven klassen. “Daar is nood aan want het aantal leerlingen in onze school groeit”, zegt directeur Ann Vergote.

Door de overheveling van de richtingen zorg en mode van Sint Lutgardis (Steenbakkerstraat) en de toegenomen belangstelling voor de handelsrichtingen, haar- en schoonheidsverzorging, informaticabeheer en andere richtingen in de domeinen ‘economie en organisatie’ en ‘maatschappij en welzijn’ is het aantal leerlingen in Sint-Jozef gestegen naar 570.

100 leerlingen bij

“Zo kwamen er op één schooljaar 100 leerlingen bij. Er is dus nood aan extra ruimte. Een eerste fase realiseerden we al met de bouw van drie klaslokalen op een bestaande blok. Blikvanger is daar het dakterras. Onze eerste graad waardeert dat erg want er vinden geregeld lessen of opdrachten plaats”, zegt directeur Ann Vergote, al 9 jaar aan het hoofd van deze school met BSO- en TSO-stroom.

Zopas kregen ze groen licht voor de bouw van nog meer klassen: er is Vlaamse steun van 1,6 miljoen euro op een totaalbudget van 2,8 miljoen euro.

Kloostergebouw tegen de vlakte

“Het kloostergebouw, centraal aan de Alfons Pieterslaan, is al meer dan 12 jaar verlaten. We hebben het in gebruik genomen maar het is verre van ideaal omdat er kleine ruimtes zijn die niet geschikt zijn voor klaslokalen. Het gebouw gaat tegen de vlakte en er komt een nieuwbouw met drie zeer grote polyvalente klassen.”

“Centraal is er een inkom als publieksingang. In dezelfde fase worden ook ingrijpende werken uitgevoerd aan de twee aanpalende gebouwen. Daar gaat telkens het dak af en komt er een extra bouwlaag. Goed voor nog eens vier klassen. Die moeten de grotere capaciteit opvangen maar ze zijn ook bedoeld voor coteaching en gedifferentieerd werken. We zien daar nu al de voordelen van in onze eerste fase die sinds begin dit schooljaar in gebruik is.”

Nog meer plannen

De bouw moet klaar zijn tegen september 2025. Voor de school is dat niet het einde van de make-over: met het stadsbestuur, eigenaar van het aanpalende schoolgebouw waar nu ook de lagere school De Zonnebloem (GO) aanwezig is, werd een overeenkomst bereikt voor de overname van het gedeelte aan de Spilliaertstraat. Van zodra De Zonnebloem in hun nieuwe lokalen kan.

“Die vleugel paalt ook aan onze school en zullen we ook volledig renoveren. Op die manier zal onze eerste graad een volledig eigen schoolgebouw met aparte speelplaats hebben. Die werken starten in 2024. Nadat alle werken voltooid zijn, komen er drie ingangen voor onze school: langs de Spilliaertstraat voor de eerste graad, aan de Ieperstraat voor de andere leerlingen en aan de Alfons Pieterslaan voor het publiek. Dat wordt voor onze school opnieuw een mooie visuele link. Het mag duidelijk zijn dat we niet verhuizen uit het centrum en verankerd blijven op deze site waar al decennia lang onderwijs wordt verstrekt.”