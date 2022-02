Oostendse school haalt als eerste secundaire school uit de ruime regio Erasmus+-accreditatie binnen

College Oostende haalt als eerste secundaire school aan de kust een Erasmus+-accreditatie binnen. Dat betekent dat leerlingen uitwisselen een pak gemakkelijker wordt dankzij de financiering van de Europese Gemeenschap.

College Oostende kan voortaan leerlingen, maar ook leerkrachten en omkaderend personeel, uitsturen naar andere scholen binnen Europa om er enerzijds lessen te volgen, maar ook om aan job shadowing te doen. “Job shadowing wil zeggen dat onze leerkrachten in andere Europese scholen de lessen mee kunnen volgen om zo te zien hoe daar bepaalde lessen aangepakt worden”, zegt algemeen directeur Yannick Scheyving.

“We willen jaarlijks twee leerkrachten uitsturen om er inspiratie en kennis op te doen in verband met nieuwe digitale onderwijstechnieken en digitale toepassingen. Na hun passage in die buitenlandse school kunnen de leerkrachten hun kennis delen via interne bijscholing. Hun collega’s kunnen dan op hun beurt de nieuwe aangeleerde digitale skills actief gaan integreren in klasverband.”

Wisselwerking

Het gaat om een uitwisselingsproject waarbij leerlingen uit het College uitgestuurd worden naar een of andere Europese school, maar ook de omgekeerde werking is mogelijk door leerlingen uit andere scholen in Europa les te laten volgen in het College. Onlangs was er al een uitwisseling met Leerlingen uit een Oostenrijkse school in Graz. De 16-jarige Lenja uit Oostenrijk verbleef bij Jolien Vandecasteele (16) en haar mama Tiny Dugardin. “Het was een unieke ervaring”, zegt Jolien.

“We beleefden een leuke tijd en we zijn echte vriendinnen geworden. Lenja heeft vooral geleerd hoe mooi de zonsopgang en de zonsondergang wel zijn aan onze kust. Maar ze heeft hier ook enkele woorden Nederlands geleerd en vooral een toffe tijd beleeft op de schoolbanken van het College. Ze volgde gewoon de lessen mee zoals wij die volgen.”

De 16-jarige Katharina, eveneens uit Oostenrijk, logeerde dan weer bij haar gastgezin: Charlotte Van Geel (16) en haar ouders John Van Geel en Sofie Holvoet uit De Haan. De accreditatie als Eramus+-school zorgt ervoor dat alle kosten door de Europese Gemeenschap gefinancierd worden. “Het is ons antwoord op de groeiende vraag naar internationalisering”, vervolgt de algemeen directeur.

Kosteloos

“Met de accreditatie kunnen onze leerlingen kosteloos lessen gaan volgen in andere Europese scholen. Het spreken van een andere taal, de kennismaking van een andere cultuur en het stimuleren van de burgerzin zijn daarbij de drie belangrijkste doelstellingen. De accreditatie zorgt ervoor dat zowel de vervoerskosten om naar een ander land af te reizen en het verblijf ter plaatse de leerlingen zelf geen euro kost.”

Vanaf september 2022 staan er al mobiliteitsprojecten met scholen uit Finland, malta, Duitsland, Roemenie, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje, Frankrijk en La Réunion op het programma.

(JRO)