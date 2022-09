Oostendse scholengroep Stroom zet welzijnscoach in tegen stress en burn-out

Bij scholengroep Stroom is Benny Van Troeye (47) op 1 september halftijds gestart als welzijnscoach. Dat is nieuw in het onderwijs. In de strijd tegen loopbaanmoeheid, stress en burn-out maakt men tijd vrij om te luisteren naar het personeel.

“Het schooljaar in onze scholengroep start eigenlijk vrij goed. Er zijn enkel nog een tiental vacatures in het secundair”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele van scholengroep Stroom (GO). Met meer dan 10.000 leerlingen over 25 scholen aan de Middenkust en met 2.700 personeelsleden zijn ze een belangrijke onderwijsverstrekker. “Een personeelstekort zal opduiken van zodra de eerste collega’s uitvallen door ziekte. Tijdens de pandemie was dat aantal groter. Toen was wel 10 procent uitgevallen omdat schakelen naar online les niet lukte, ze zich dat erg aantrokken, ze 24/7 thuis zaten of door de bomen het bos niet meer zagen. Door de druk op leerkrachten zagen we heel vaak stress- en burn-outsymptomen.”

Mastercoach

Die signalen zijn niet onopgemerkt gebleven en daarom schakelt Stroom voortaan een welzijnscoach in om personeel te begeleiden met als doel de uitval zo klein mogelijk te houden. Bij de scholengroep zijn al een drietal jaar aanvangsbegeleiders actief die startende leerkrachten inhoudelijk ondersteunen om hen in het onderwijs te houden. “Ik zal me niet met de inhoud van het lesgeven bezig houden”, zegt Benny Van Troeye (47). Hij staat 25 jaar in het onderwijs, waarvan tien jaar als directeur en kent de scholengroep goed. “Ik was ook een aantal jaar aanvangscoach om starters te begeleiden en van daaruit ging ik me meer interesseren in coaching van collega’s. Tijdens de pandemie schoolde ik me bij en behaalde een diploma mastercoach in loopbaan, stress en burn-out. Die kennis en skills stel ik nu ter beschikking van mijn collega’s. En daar is nood aan want niet enkel starters vallen uit of haken definitief af, maar ook mensen die al langer in het onderwijs staan.”

Het project wil hen tijdig opvangen. “Ook wie met vragen zit over work-life balance of werkomstandigheden kan bij mij terecht. We verwachten dat ze zelf de stap zetten of dat directies, collega’s me een signaal geven. Daarna neem ik contact en gaan we in gesprek om de vraag te kaderen en te kijken waar ze tegenaan lopen. Ik probeer samen met de collega te zoeken naar een oplossing om het welzijn hoog te houden en hen dus aan boord te houden. De richting zal niet bij iedereen dezelfde zijn. De aanpak van stress- of burn-outsymptomen, work-life balance, werkomstandigheden of privézaken is verschillend. Ik beschik over voldoende skills om met hen aan de slag te gaan. Bedoeling is dat ze zelf tot de oplossing komen.“

Twee richtingen

Voor Stroom werkt het in twee richtingen: “Ik ben geen zaligmakende werknemer en als blijkt dat het probleem te diep zit of ik het probleem niet kan oplossen, zal ik ook moeten doorverwijzen. Of de directie vragen om een leerkracht een andere jobinvulling te geven. Dat kan soms door een overplaatsing van een BSO- naar ASO-richting of omgekeerd. Uiteraard gebeurt alles in overleg met de collega en met de nodige discretie.”

Benny is er niet enkel voor het onderwijzend personeel, ook technisch of administratief personeel kan bij hem terecht.