Oostendse scholen organiseren lessenreeks Smartschool voor ouders

Vijf innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen krijgen dit jaar steun van de Provincie West-Vlaanderen. Ook het project ‘Samen op Smartschool’ van de Oostendse scholen Sint-Jozef en het Ensorinstituut viel in de prijzen en krijgt 5 570 euro aan steun. Met het project willen de scholen digitaal laaggeletterde ouders van leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs wegwijs maken met het platform Smartschool.

De Provincie West-Vlaanderen doet elk jaar twee oproepen voor het meest innovatieve onderwijsproject. Eind 2022 besliste de Provincie dat vijf innovatieve onderwijsprojecten in totaal 95 420 euro steun krijgen, waarvan één in Oostende.

Twee Oostendse scholen

Het Sint-Jozefinstituut en het Ensorinstituut Oostende stelden zich vorig jaar in oktober kandidaat voor het meest innovatieve onderwijsproject en krijgen nu samen van de Provincie 5 570 euro aan subsidies. Stad Oostende hielp het project mee vormgeven en verdedigen.

Tina Bacquaert is brugfiguur bij Stad Oostende en ving van beide scholen signalen op dat ze aan de slag wilden om meer ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen te betrekken via Smartschool. Tina: “Samen op smartschool is een netoverstijgend project, wat op zich al innovatief is. Ik heb letterlijk de brug gemaakt tussen de scholen en ben daar best trots op. Ik ging met hen mee naar de projectjury waar we samen het project verdedigd hebben.”

Samen op smartschool

Met het project willen de Oostendse scholen digitaal laaggeletterde ouders van leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs wegwijs maken met het platform Smartschool. Smartschool wordt bijna in alle scholen gebruikt en is een belangrijk platform voor ouders om de schoolloopbaan van hun kind(eren) op te volgen. Zo kunnen ze er onder andere de schoolagenda en resultaten bekijken, communiceren met de school in kwestie… Niet elke ouder kan hier even goed mee werken en dreigt hierdoor uit de boot te vallen.

In samenwerking met Ligo, Centra voor Basiseducatie, wordt er nu een lessenreeks op maat van beide scholen uitgewerkt om ouders te leren werken met Smartschool.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “We zijn erg tevreden met deze extra steun, want tijdens de coronacrisis zijn we in Oostende al gestart met een dergelijk project in het basisonderwijs, dat tot op vandaag doorloopt. Toen al kwam het signaal uit de secundaire scholen dat zij vragende partij waren. Dat dit nu kan opstarten, is dan ook een extra boost om de ingeslagen weg verder te zetten. Zo worden mensen stap voor stap verder digitaal vaardig gemaakt, wat niet enkel voor het onderwijs zinvol is maar op vele levensdomeinen.”

Er was al een opstartvergadering, de promocampagne start binnenkort en dan wordt op zoek gegaan naar ouders die interesse hebben. Daarin is een grote rol voor de brugfiguren weggelegd, zij zullen ouders contacteren en warm maken voor het project.