Oostende begeleidt ouders in nieuw aanmeldsysteem voor kleuter- en basisonderwijs

De kleuter- en basisscholen starten met een nieuw aanmeldsysteem om de capaciteit van de school te bewaken. Ook in Oostende is dat het geval waardoor alle kleuters geboren voor 2021 en leerlingen die willen veranderen van basisschool, zich digitaal moeten aanmelden. Stad Oostende ondersteunt de ouders met een infoavond, een brochure en informatie op de website van de stad.

De Vlaamse Overheid biedt een eenvormig aanmeldsysteem aan voor alle Vlaamse kleuter- en basisscholen. Alle ouders van kinderen geboren voor 2021 en leerlingen in het basisonderwijs die willen veranderen van school, moeten zich nu digitaal aanmelden en hun voorkeursscholen doorgeven.

Ouders die hun kleuter of kind willen inschrijven in een Oostendse kleuter- of basisschool, moeten eerst digitaal aanmelden van 28 februari tot en met 21 maart 2023. Wanneer ouders digitaal aanmelden maakt geen verschil, maar het moet wel binnen die periode. Daarna krijgen ze een brief of e-mail met welke school is toegewezen en kunnen ze hun kind effectief inschrijven. Na de aanmeldperiode start op 23 mei de vrije inschrijvingsperiode.

Ondersteuning

Stad Oostende wil alle betrokken ouders ondersteunen in de nieuwe aanmeldprocedure en stuurde daarom een brief en brochure met alle nodige uitleg.

De stad nodigde de ouders ook uit voor een infoavond in het stadhuis. Ouders die meer info wensen, kunnen een kijkje nemen op de website www.oostende.be/inschrijvingen-kleuter-en-lager-onderwijs of kunnen ook steeds terecht bij het Loket Onderwijs- en vrijetijdskansen, Vindictivelaan 1 of op 0800 1 8400.