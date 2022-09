Ook N-VA roert zich in scholendossier Knokke-Heist: “Dossier van de politieke agenda halen”

Na eerder deze week al oppositiefractie Vooruit laat nu ook N-VA Knokke-Heist zich horen over het omstreden scholendossier, waarbij het gemeentebestuur de gemeentelijke scholen zou willen overdragen aan het gemeenschapsonderwijs. “Overal klinkt het geluid dat in dit dossier geld en vastgoed boven onze kinderen en goed onderwijs gesteld worden”, klinkt het bij N-VA.

Het scholendossier blijft de gemoederen beroeren in Knokke-Heist. Nu laakt ook de N-VA-fractie de manier waarop het gemeentebestuur het dossier aanpakt. Zoals bekend besliste de gemeenteraad dat het gemeentebestuur, met lijst Gemeentebelangen van burgemeester Piet De Groote als absolute meerderheidsfractie, onderhandelingen mocht aanknopen met het Gemeenschapsonderwijs voor het overdragen van het gemeentelijk onderwijs. Dit dik tegen de zin van de schoolraad van gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het anker – inclusief heel wat ouders – die onder meer jobverlies, grotere klasgroepen en een algemeen kwaliteitsverlies vrezen als deze operatie zou doorgaan.

Het gemeentebestuur schermde met het streven naar een efficiëntere organisatie van het onderwijs in een tijd waarin het aantal schoolkinderen in de gemeente sterk afneemt als argument. Maar de schoolraad ziet in zo’n operatie vooral een manier om zo vrijgekomen schoolgebouwen en terreinen aan te wenden voor projectontwikkeling en dus geldgewin. Die schoolraad was er helemaal niet mee opgezet dat ze niet vooraf geconsulteerd werd door het gemeentebestuur wanneer dit op de gemeenteraad een opstart van de onderhandelingen met het gemeenschapsonderwijs liet goedkeuren. Daarom tekende de schoolraad beroep tegen deze beslissing aan bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur én deze gaf de schoolraad gelijk omdat de handeling van het gemeentebestuur zou ingaan tegen participatiedecreet door de schoolraad vooraf niet te consulteren. Het gemeentebestuur was niet onder de indruk van die uitspraak en zal aan de gemeenteraad van donderdag 29 september voorstellen om in beroep te gaan tegen de beslissing van deze commissie.

Van de agenda halen

Na-VA Knokke-Heist, die zich eerder bij monde van fractieleider Cathy Coudyser alvast gematigd positief toonde over de overdracht naar het Gemeenschapsonderwijs, laat nu echter weten dat het op de gemeenteraad tegen het voorstel van de meerderheid zal stemmen om beroep in te dienen tegen de beslissing van de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur. “Het dossier is nu te beladen en moet van de politieke agenda gehaald worden. Het heeft geen draagvlak meer bij de bevolking. Er moet meer rekening gehouden worden met de bezorgdheden van de inwoners”, klinkt het bij N-VA Knokke-Heist. “Dat het gemeentebestuur hier nu nog tegen in beroep wil gaan en dus blijft weigeren de schoolraad te consulteren, brengt nog meer ongenoegen teweeg bij zowel directie als leerkrachten, ouders en leerlingen en bij vele inwoners van de gemeente die niet begrijpen waar het gemeentebestuur mee bezig is. Overal klink het geluid dat in dit dossier geld en vastgoed boven onze kinderen en onderwijs gesteld worden.”

Volgens N-VA Knokke-Heist zijn er andere prioritaire dossiers om in deze laatste twee jaar van de legislatuur aangepakt moeten worden zoals het welzijn van vele inwoners in deze moeilijke tijden. “Is de druk van de vastgoedsector dan echt zo groot dat de eigen bevolking niet met meer respect kan behandeld worden? Heeft gemeente al niet genoeg blauwtjes opgelopen in vastgoeddossiers? Het wordt tijd dat onze bevolking opnieuw op de eerste plaats komt!”, besluit N-VA gemeenteraadslid Isabelle Goeminne.

Lees ook…

Vooruit snoeihard voor gemeentebestuur Knokke-Heist: “Belangenvermenging en achterkamerpolitiek”

Vlaamse toezichtcommissie fluit gemeentebestuur Knokke-Heist terug in dossier overname gemeentelijk onderwijs