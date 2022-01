Ook Izegemse scholen ontsnappen niet aan hoge besmettingscijfers: College en kleuterafdeling De Stadsparel sluiten deuren

De hoge besmettingsgraad dwingt meerdere klassen in quarantaine en leidt bovendien tot een lerarentekort. Het coronavirus blijft zwaar wegen op het onderwijs en laat zich nu ook in Izegem gelden. Twee weken na de extra lange kerstvakantie schakelt het College opnieuw over op afstandsonderwijs. Ook de kleuterafdeling van basisschool De Stadsparel blijft deze week gesloten.

Sinds de start van het nieuwe jaar is het een komen en gaan van klassen en schoolpersoneel in quarantaine. Ook in onze regio werd het vrij snel duidelijk dat de situatie op sommige plaatsen niet langer houdbaar was. Vorige vrijdag besliste de Tieltse Scholengroep Molenland om drie campussen te sluiten. De vele klassen in quarantaine vormen samen met een groot lerarentekort grote problemen om het onderwijs te organiseren.

Vanaf maandag 24 januari schakelt ook het College in Izegem over op afstandsonderwijs. De kleuterafdeling van basisschool De Stadsparel sluit eveneens haar deuren. “De volledige sluiting duurt voorlopig tot het eind van deze week, dan zullen we de zaken opnieuw evalueren”, vertelt Jean-Paul Vallaeys.

De voorzitter van de Prizma-scholengroep meldt dat het moeilijk in te schatten is hoe lang de scholen dicht blijven. “De situatie op vandaag kan er morgen volledig anders uitzien. De omstandigheden veranderen snel, maar voorlopig blijven de andere campussen allemaal open.”

Hectisch

Het schoolpersoneel kent hectische weken. De vele positieve gevallen halen de planning en werking van de school volledig overhoop. Maar de andere secundaire en basisscholen in de regio kunnen vooralsnog aan algemene sluiting afwenden.

“Maar ook daar zitten er heel wat leerlingen en onderwijzend personeel in quarantaine. We evalueren de cijfers iedere dag. Zodra een campus dreigt te sluiten, brengen we de ouders zo snel mogelijk op de hoogte”, besluit voorzitter Vallaeys.

(LV)