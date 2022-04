Ook in West-Vlaanderen groot tekort aan studentenkamers: 4.700 koten, maar dat is niet genoeg

West-Vlaanderen telt iets meer dan 4.700 koten, maar dat is met 30.000 studenten niet genoeg. Bij alle onderwijsinstellingen liggen wachtlijsten voor studentenkamers en ook het aanbod op de private markt is ontoereikend.

Wie van plan is om Hotel Mama & Papa volgend academiejaar te verlaten, ging in de paasvakantie best al op zoek naar een kot. En zelfs dan is de kans groot dat je van een kale reis terugkeerde, want er is een groot tekort aan studentenkamers. In Gent en Leuven, maar ook in West-Vlaanderen. Onze provincie telt om en bij de 30.000 studenten, maar slechts 4.700 koten. In alle West-Vlaamse steden waar ze hoger onderwijs aanbieden, kampen Vives, Howest en KU Leuven met wachtlijsten voor studentenkamers. Op kot gaan in West-Vlaanderen heeft wel één groot voordeel: het is goedkoper dan elders. Voor 360 euro vind je hier een kleine studentenkamer, terwijl het Vlaamse gemiddelde volgens Kotkompas 420 euro bedraagt. (lees verder onder de grafiek)

Kortrijk: 2.586 koten

Kortrijk is en blijft de West-Vlaamse kotkampioen. Vives, Howest en KU Leuven Campus Kulak bieden samen 619 studentenkamers aan. De overige 1.967 koten zijn in handen van 113 kotbazen op de private markt. Veel te weinig, aldus schepen van Wonen Wout Maddens. “Kortrijk telt dit academiejaar ruim 15.300 studenten. Als je weet dat ongeveer een kwart van die studenten een kot nodig heeft, dan zijn er in onze stad meer dan 1.200 studentenkamers te weinig. Daarom hebben we in februari 2021 maar liefst 869 nieuwe studentenkamers vergund. Goed voor een 20-tal projecten, die de komende jaren gerealiseerd worden.” Gemiddeld betaal je in Kortrijk 365 euro voor een kamer.

Brugge: 1.682 koten

Met om en bij de 10.000 studenten komt alleen Brugge enigszins in de buurt van Kortrijk. Die Scone telt zeker 1.682 studentenkamers, al ligt dat cijfer in realiteit nog een stuk hoger. Het aantal koten op de private markt valt volgens de stad immers moeilijk te achterhalen. De gemiddelde huurprijs bedraagt er 375 euro per maand. (lees verder onder de grafiek)

Roeselare: 239 koten

Met 1.005 ingeschrevenen is de studentenpopulatie in Roeselare meteen een pak kleiner. Zij moeten het met 239 koten doen, aangeboden door hogeschool Vives en 13 particuliere verhuurders. In Roeselare betaal je 265 euro voor een kamer en 380 euro voor een studio, zonder twijfel de laagste prijzen van de provincie. Maar als je in een studentenhuis van Vives wil wonen, dan moet je er wel snel bij zijn. “Het loont altijd de moeite om je op de wachtlijst te laten plaatsen. Tussen nu en de start van het academiejaar beweegt er nog heel wat”, aldus Hans Dhondt van Vives.

Oostende: 150 koten

Slechts 150 koten in Oostende, waarvan Vives voor een derde verantwoordelijk is. Al valt dat cijfer best mee, als je weet dat Oostende 328 studenten telt. In de kuststad betaal je gemiddeld 420 euro per maand voor een kot.

Torhout: 47 koten

Torhout telt dan weer een 600-tal studenten, maar heeft minder koten dan Oostende. Vives zorgt voor 47 studentenkamers, waar je gemiddeld 305 euro per maand voor neertelt. Op de private markt zijn er ook nog studentenkamers, maar net als in Brugge heeft het stadsbestuur geen zicht op het precieze aantal.