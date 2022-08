Ook academies en tienerwerking starten terug

Het begin van het nieuwe schooljaar gaat traditioneel ook gepaard met de heropstart van de naschoolse activiteiten. Zo openen de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, de Stedelijke Kunstacademie en de Techniekacademie terug de deuren, terwijl ook de tienerwerking in De Kommel terug opstart.

Meer dan 2.000 kinderen, jongeren en volwassenen kunnen binnenkort terug les volgen in de stedelijke academies. Het volledige aanbod van beide academies is te vinden op www.academietielt.be. “Inschrijven kan nog tot uiterlijk 30 september of tot er geen plaats meer is. Wie eerst eens wil proeven of de academie wel iets voor hem is, kan het secretariaat contacteren om te zien of er in september nog proeflessen mogelijk zijn”, zegt schepen van Academies Vincent Byttebier (CD&V).

Ook de Junior Techniekacademie voor kinderen uit het derde en vierde leerjaar gaat terug van start. Daar zullen de kinderen tussen 12 oktober en 7 december elke woensdagnamiddag deelnemen aan workshops en onder begeleiding van twee techniekcoaches vier STEM-projecten uitwerken. De eerste workshop start op 12 oktober. Inschrijven kan via www.techniekacademie.be/waar en kost 65 euro voor de hele reeks.

Tot slot pikt ook de #TeensOnly-tienerwerking vanaf 7 september de draad terug op. Tieners tussen 12 en 16 jaar kunnen dan opnieuw elke woensdagnamiddag tussen 12 uur en 18 uur terecht in De Kommel om er “efkes te chillen”. (TM)