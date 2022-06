Onze-Lieve-Vrouwcollege uit Oostende is Fietsschool 2022

Het college in de Vindictivelaan in Oostende is winnaar van de wedstrijd Fietsschool 2022 omdat ze extra inspanningen leverden door de aankoop van fietsen. KV Oostende verleende steun en coach Yves Vanderhaeghe werd warm onthaald in de school.

“Deze wedstrijd bekroont de school die het origineelste initiatief nam in het kader van een veilige schoolomgeving”, zegt schepen voor Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA).

Ook de andere laureaten zorgden voor originele fietsacties zoals jaarlijkse fietscontroles of uitstappen per fiets. De andere deelnemers waren Sint-Andreas Stene, Sint Andreas Schapenstraat en Lodo. “Vorig jaar namen vier andere scholen deel. Elke school in Oostende heeft wel de ambitie om, bovenop de inspanningen die ze al doen, nog eens creatief uit de hoek te komen. Zo kunnen scholen ook van elkaar leren en werken we samen aan de fietscultuur en het fietsveilig maken van Oostende. En dat kunnen we doen door kinderen kansen te geven om te oefenen en hen zoveel mogelijk op de fiets proberen te krijgen”, zegt de schepen.

“We hebben heel wat inspanningen gedaan om onze verplaatsingen duurzaam te maken”, aldus Yannick Scheyving, directeur van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. “We kochten onder meer 25 fietsen die we laten gebruiken door onze 600 leerlingen om in groep naar het zwembad, sportzalen of CLB te gaan. De fietsen laten ons ook toe om meer veldwerk te doen voor aardrijkskunde of biologie omdat de verplaatsingen eenvoudiger kunnen. We namen ook deel aan een meting waarbij we alle fietstrajecten in kaart brachten. De eerstejaars noteerden hun parcours en de laatstejaars verwerkten alle data zodat we aan de stad precies konden zeggen waar de moeilijkheden liggen op het fietstraject.”