Onze hotelscholen zijn de beste: “Hier leert ons land wat lekker is”

De meest gerenommeerde hotelscholen van België? Die vind je allemaal in onze provincie. Zo leverden Ter Groene Poorte, Spermalie en Ter Duinen al heel wat sterrenchefs af. Bovendien vallen deze scholen ook erg in de smaak bij ons koningshuis. Straffe kost!

‘Hier leert ons land wat lekker is’ luidt de slogan van Ter Groene Poorte. In Brugge dus, waar je kan studeren voor bakker, slager, traiteur, kok, zaalmeester, patissier of grootkeukenkok. “Die kruisbestuiving tussen de verschillende opleidingen zorgt voor een unieke sfeer en ontwikkeling die je alleen bij ons vindt”, stelt algemeen directeur Iris Cornette.

Maar nog in Brugge ligt ook Spermalie, waar ze sinds jaar en dag gespecialiseerd zijn in de hospitality-opleidingen. Ondertussen hoort daar ook toerisme bij, met een sterke focus op talen. “Onze oud-leerlingen zijn niet alleen chefs, maîtres of hotelmanagers, maar ook zaakvoerders, toeleveranciers of hosts op een verre reisbestemming.

Wie bij ons afstudeert, kan dus alle kanten uit. Letterlijk, want Spermalisten vind je in heel veel sectoren, en dat zowel in binnen- als buitenland”, zegt directeur Ole Vercauteren.

Aan de Westkust, in Koksijde, vind je dan weer hotelschool Ter Duinen, waar ze ook al decennialang culinaire talenten klaarstomen. “Onze school is succesvol dankzij de combinatie van traditionele technieken en innovatieve benaderingen. We blijven streven naar uitmuntendheid in elk aspect van ons aanbod”, klinkt het bij directeur Peter Verbeke.

Bekende oud-leerlingen

Dominique en Julius Persoone, Gert de Mangeleer of Wout Bru: ze zaten in hun jonge jaren allemaal op de schoolbanken van Ter Groene Poorte. En ook Ter Duinen heeft een eremuur, met portretten van onder anderen Jeroen Meus, Tim Boury en Piet Huysentruyt. De lijst van oud-leerlingen die ondertussen sterrenchefs of tv-koks zijn, nadat zij de stiel leerden in onze hotelscholen, is dus eindeloos. En daar zijn die scholen zelf natuurlijk bijzonder fier op.

“Wij schakelen hen zelfs in als ambassadeurs, want de menu’s in ons schoolrestaurant zijn telkens samengesteld door oud-leerlingen. Dit is dan ook een van de redenen waarom studenten voor Ter Duinen kiezen”, meent Peter Verbeke.

Peter Verbeke van Ter Duinen. © Davy Coghe Davy Coghe

Bij Spermalie blikken ze dan weer graag terug op de koninklijke bezoeken van zowel Fabiola, Paola als Mathilde. “Onze leerlingen worden ook regelmatig gevraagd om evenementen te verzorgen in het Koninklijk Paleis in Brussel of in het Kasteel van Laken. Zo mochten ze vorig schooljaar nog meewerken aan het staatsbanket voor het Nederlands vorstenpaar”, glundert Ole Vercauteren.

West-Vlaamse voedingsbodem

Wellicht zijn dit dus ’s lands beste hotelscholen, die overigens ook specialisatiejaren of opleidingen in volwassenenonderwijs aanbieden. In ieder geval genieten zij de grootste naambekendheid en liggen ze dus alle drie binnen de West-Vlaamse grenzen. Hoe komt dat?

“Onze ligging, vlak bij het Brugse station, is voor ons een absolute troef”, meent Iris Cornette. “Met meer dan duizend leerlingen zijn wij de grootste school, waarbij zowat een op de drie leerlingen intern is. Ook ons internaat en de totale infrastructuur zijn dus pluspunten. Dat maakt dat leerlingen uit heel Vlaanderen en zelfs vanuit Nederland naar ons komen. Dit hebben we natuurlijk te danken aan onze goede reputatie en het kwaliteitsvolle onderwijs dat wij elke dag nastreven bij Ter Groene Poorte. ‘Lokaal’ is heel belangrijk binnen onze visie. De leerlingen trekken naar de visveiling, plukken druiven in het Heuvelland en werken met veel streekproducten.”

Ook bij Spermalie noemen ze hun ligging ideaal voor hun opleidingen. “Je vindt ons immers in het historische centrum, waar er een groot aanbod is aan toeristische activiteiten en horecazaken”, aldus Ole Vercauteren. “Bovendien bieden de kust en het Brugse Ommeland een mooie variëteit aan voedingsproducten, waarmee wij ook onze studenten graag aan de slag laten gaan in de keuken.”

Iris Cornette van Ter Groene Poorte. © Davy Coghe Davy Coghe

Koksijde ligt dan weer dicht bij de Franse grens, wat bijdraagt aan het rijke culinaire erfgoed. “Onze provincie heeft een unieke traditie in gastvrijheid en voedselcultuur, en wij willen met Ter Duinen bijdragen aan het behouden of versterken van deze tradities”, zegt Peter Verbeke. “Qua topproducten denk ik niet alleen aan het West-Vlaams rood rund, maar er zijn ook de noordzeegarnalen, of de Brugse chocolade. We moedigen onze leerlingen aan om een diepe waardering te ontwikkelen voor wat onze rijke voedingsbodem hen te bieden heeft.” Eenzelfde aanpak met lokale producten horen we bij Spermalie: “Waarom vis importeren als de Noordzee er vol van zwemt?”

Verder groeien

Die stevige reputatie is dus een historisch gegeven en het resultaat van jarenlange inspanningen. Even belangrijk als de geschiedenis, is de toekomst. En ook die zit goed.

“Wij vormen de toekomstige gastronomen en bepalen wat we straks op ons bord zullen krijgen”, beseft Iris Cornette. “Daarom besteden wij veel aandacht aan food innovation en de toekomstige voedingspatronen. Die vooruitstrevende, toonaangevende aanpak loont, want voor het tweede jaar op rij groeide het leerlingenaantal van Ter Groene Poorte. We hopen dat die trend zich verderzet, want de sector komt momenteel overal handen tekort.”

Ole Vercauteren van Spermalie. © Davy Coghe Davy Coghe

Ook bij Spermalie horen we positieve geluiden. “Er is zeker interesse voor het vak, want wij noteren een stijgend aantal ingeschreven leerlingen in het eerste leerjaar. Dat brengt ook infrastructurele realisaties met zich mee, zoals de vernieuwde keuken van ons didactische restaurant en de renovatie van kamers in een internaatgedeelte”, zegt Ole Vercauteren.

En ook bij Ter Duinen noteren ze groeicijfers, getuige de recente investeringen. “In september konden we ons vernieuwde internaatsgebouw in gebruik nemen en ontvingen we onze eerste gasten in de volledig vernieuwde restaurantzaal. Nu zijn er nog plannen voor de bouw van een nieuwe vleugel met een ontspannings- en studieruimte”, overloopt Peter Verbeke. “Wij streven dus naar uitbreiding, zowel qua programma’s als infrastructuur. En hoewel we onze West-Vlaamse troeven zeker koesteren, kijken we ook wel graag eens over de provinciemuren heen. Zo hebben wij buitenlandse stageplaatsen in New York, Valencia en Barcelona.”