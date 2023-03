Onthulling gloednieuwe huisstijl gemeenteschool ‘Het Wijsternest’ in Ingooigem

Vrijdag 3 maart 2023 werd de kers op de taart gezet in de gemeenteschool in Ingooigem. Het begin van een volgend hoofdstuk voor deze basisschool: een nieuwe missie, visie en strategie met een nieuwe huisstijl. En uiteraard de officiële lancering van de nieuwe naam ‘Het Wijsternest’, die in mei 2022 het levenslicht zag en nu wereldkundig werd gemaakt. “Met de ‘WIJ’ van verbondenheid, de ‘WIJS’ van zelfstandig, slimmer, sterker worden in weerbaarheid, het ‘nest’ als veilige basis en uiteraard de link naar het IJvegemse Lijsternest”, klinkt directeur Veerle Veys enthousiast.

In september 2020 vond op het vlak van onderwijs een grote herstructurering plaats in Groot-Anzegem. De scholen in Vichte worden volledig vrij onderwijs, terwijl kinderen voor gemeentelijk onderwijs in de scholen in Ingooigem en de Engelhoek moeten zijn. “De herstructurering van het onderwijs in 2020 betekende een einde aan de versnippering in het scholenlandschap in Ingooigem en Vichte, maar tegelijkertijd ook het begin van een nieuw verhaal voor de gemeenteschool”, zegt schepen van Onderwijs Pauline Van Marcke (23).

Nieuw begin

In volle coronatijden stonden de medewerkers van de gemeenteschool voor heel wat uitdagingen. Er moest nagedacht worden over een missie, visie en een strategie. Samen met de Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten (OVSG) werd een tweejarig traject uitgestippeld. Een kernteam bereidde alles voor en alle studiedagen werden gebruikt om de nieuwe visie vorm te geven. “Niet alles bleef uitsluitend bij het kernteam”, aldus directeur Veys.

“In samenspraak met het voltallige team, de ouders en de kinderen werden onder meer de nieuwe kernwaarden bepaald in een gezamenlijk denkproces. We weerhielden ‘weerbaarheid’, ‘zelfstandigheid’, ‘verbondenheid’ en ‘motivatie’. Eens de kernwaarden bepaald waren, gingen we op zoek naar een metafoor die erbij paste of met andere woorden een beeld dat deze waarden vertolkt en waarin de ambitie voor de kinderen centraal staat. Uit ‘weerbaarheid’ vloeit ‘Sterker, met hoofd en hart.’, ‘zelfstandigheid’, krijgt ‘Ik kan het, zelf.’, ‘verbondenheid’ staat voor ‘Ik, wij en samen.’ en ‘motivatie’ is ‘Goesting om te groeien’.”

Ook een nieuwe naam kon in het rijtje niet ontbreken. “Tal van ideeën kwamen vanuit allerlei hoeken, maar in mei 2022 werd ‘Het Wijsternest’ geboren. Met de ‘WIJ’ van verbondenheid, de ‘WIJS’ van zelfstandig, slimmer, sterker worden in weerbaarheid, het ‘nest’ als veilige basis. En uiteraard de link naar het IJvegemse Lijsternest. Vandaag is de kers op de taart de gloednieuwe huisstijl en de website.”

Onthulling

Vrijdag werd het logo en de nieuwe huisstijl aan het brede publiek voorgesteld onder een stralende lentezon en een staalblauwe lucht. De gevelbanners aan de façade werden feestelijk onthuld. Er waait nu letterlijk én figuurlijk een nieuwe wind door de gemeenteschool.

“We pronken heel graag met ons schoollied dat in samenwerking met Mstudio opgenomen werd en ook onze haka brengen we graag met veel energie”, zegt Directeur Veys.

Schoolfeest in teken van nieuwe visie

Het blijft niet alleen bij deze onthulling, ook het schoolfeest staat helemaal in het teken van deze nieuwe ‘richting’. “Tijdens de projectweek werkt elke klas rond een specifiek element van de nieuwe visie en het resultaat ervan zal tentoongesteld worden in de vorm van een expo”, vervolgt de directeur.

“Het wordt beklonken met een ritmische haka, een nieuw schoollied en een terugblik van ‘the making of’. Tenslotte schuiven we de voetjes onder tafel tijdens het eetfestijn in De Linde met muzikale omlijsting van Anmusa, de IJvegemse harmonie. Dankzij de ondersteuning van het oudercomité zal het schoolfeest een feestelijk evenement worden.”

Nieuwe ouders welkom

Dit schoolfeest met expo in alle klassen is het uitgelezen moment voor nieuwe ouders om de school te ontdekken. Het Wijsternest zet alle deuren open en verwelkomt graag iedereen met interesse voor één of alle van de drie vestigingen.