Onderzoekers willen werkgeluk leerkrachten stimuleren: “Welbevinden staat centraal”

De onderzoeksgroep Mensenmaat Howest ontving recent van de provincie West-Vlaanderen een subsidie van 25.000 euro om werkgeluk meer te integreren in het onderwijs. “Werkgeluk is essentieel om leerkrachten aan boord te houden”, aldus Howest-onderzoeker Sarah Daniels (37).

Recent kwam meermaals in het nieuws dat lessen en examens niet konden doorgaan door het ontbreken van leerkrachten. Het lerarentekort is nog altijd een nijpend probleem en vormt een grote uitdaging voor het onderwijs. “Eigenlijk zijn we al ruim drie jaar bezig met het onderzoeken van werkgeluk in het secundair onderwijs. De opgebouwde kennis uit ons vorige project (Kapitein Werkgeluk, red.) zal als basis fungeren voor dit nieuwe initiatief, waarbij we opnieuw vertrekken vanuit de kracht van verbeelding”, aldus Sarah Daniels.

Voor dit project stellen ze een intensieve dagcursus samen voor alle medewerkers en diensten in secundaire scholen die actief zijn rond medewerkerswelzijn. We vertrekken ook nu weer vanuit de vraag wat onderwijsmensen gelukkig maakt. We willen scholen op beleidsniveau ondersteunen en begeleiden in het inzichtelijk maken en concreet aanpakken van het thema werkgeluk, wat een complex gegeven blijkt”, licht Sarah Daniels toe.

Laagdrempelig

“Werkgeluk is een thema dat in scholen vaak op de agenda staat”, vult onderzoeker Laura De Blaere (32) aan. “We willen de scholen aanzetten om constructief en duurzaam met dit centrale thema aan de slag te gaan op een haalbare en laagdrempelige manier. Dit project is vernieuwend door de creatieve en positieve benadering met ruimte voor de eigenheid van elke school. Onze aanpak differentieert zich van het klassieke denken door gebruik te maken van de kracht van beeld en verbeelding. We gaan onderbouwd te werk maar durven ook buiten het kader te denken.”

“Investeren in werkgeluk betekent dus investeren in kwaliteit van onderwijs”, vult Sarah Daniels aan. “Naast het inzetten op didactische, digitale vaardigheden is het investeren in het welbevinden van leerkrachten evenzeer belangrijk. Leren is in de eerste plaats nog altijd een sociaal-emotioneel proces, waarin een gelukkige schoolomgeving een meer kwalitatieve uitstroom kan bevorderen.” (PDC)