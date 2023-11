Onderzoeker Bram Constandt wint belangrijke wetenschapsprijzen

De 32-jarige Bram Constandt uit Westende, professor aan de UGent, werd onlangs bekroond met meerdere belangrijke wetenschapsprijzen voor zijn werk over en zijn communicatie rond gokreclame in de sport. “Niet alleen dat onderzoek, maar ook het verspreiden van de impact van gokken is belangrijk”, zegt Bram.

Een Jaarprijs én de titel Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie voor zijn waaier aan activiteiten rond gokreclame bestemd voor een divers publiek, en meteen ook winnaar van de EOS-publieksprijs voor zijn werk: Bram Constandt heeft een fijne week achter de rug. De jonge professor, die onder meer sportmanagement doceert aan de UGent kreeg onlangs zijn erkenningen overhandigd in het Paleis der Academiën te Brussel. “Ik ben hier natuurlijk heel blij mee”, vertelt Bram. “De jaarprijzen worden uitgereikt aan onderzoekers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. Het was voor mij heel belangrijk om mijn wetenschappelijke kennis en dito onderzoek over de impact van verschillende vormen van gokreclame breed te verspreiden en een kritische blik aan te scherpen. Ik ben trouwens heel blij dat het uiteindelijk mee geleid heeft tot een wetgeving rond het verbod op gokreclame en goksponsoring”, zegt Bram.

Kwetsbaren

Verschillende gokbedrijven trokken naar de rechtbank tegen dat totaalverbod op gokreclame, maar volgens Bram Constandt gingen hun argumenten niet op en is dat verbod de enige manier om de meeste kwetsbaren te beschermen: mensen met een verslaving of kinderen. Niet alleen zijn heldere kijk op de problematiek, maar ook zijn communicatie daarrond op televisie, in de kranten en op verschillende mediaplatformen kwam onder de aandacht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en resulteerde in de wetenschapsprijzen die hem te beurt vielen. Eerder dit jaar nog legde hij onder meer op het VRT-journaal in een interview met journalist en presentator Riadh Bahri het belang van zijn onderzoek uit.