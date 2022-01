Onderzoek naar luchtkwaliteit in Poperingse basisscholen

Enkele van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) nemen deel aan een groot onderzoeksproject naar luchtreiniging in klaslokalen. Het onderzoek staat onder leiding van de professoren Bert Blocken (TU Eindhoven en KULeuven) en Marc Van Ranst (KULeuven en GEMS-lid).

Het bouwfysisch-virologisch onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen loopt gedurende zes maanden op een 30-tal locaties in Vlaanderen en Nederland. Voor de Poperingse scholengroep zijn dat enkele klassen van het St.-Franciscusinstituut, een klas in de dorpsschool ‘Klavertje Drie’ in Oostvleteren, in de dorpsschool ‘De Waaier’ in Watou, en in de school voor Buitengewoon Onderwijs ‘de Klimrank’ in Poperinge.

“Met dit onderzoek willen we nagaan in welke mate zo’n toestel besmettingen kan terugdringen in klaslokalen met een twintigtal kinderen”, vertelt professor Bert Blocken. “Tijdens het onderzoek gaan wij ter plekke om metingen te doen en om types klaslokalen met elkaar te vergelijken. Zo willen we betrouwbaar kunnen bepalen welk type luchtfilter het best werkt voor welk type klas en lokaal.”

Propere lucht

Loes Vandromme, CD&V-schepen in Poperinge, Vlaams Parlementslid en lid van de Adviesraad van dit project, had een paar maanden geleden voor het eerst contact met professor Blocken in haar zoektocht naar mogelijke pistes om scholen zo veilig mogelijk open te houden. “Ik stelde aan de professor voor om het onderzoek ook in enkele Poperingse scholen te voeren. Propere lucht zou in de toekomst misschien wel dé garantie kunnen zijn om klaslokalen veilig open te kunnen houden. Verschillende onderzoeken zijn gaande en ook Poperinge helpt dus mee. Het is belangrijk om allerlei types van scholen, klaslokalen en schoolomgevingen mee te kunnen nemen in dit project”, zegt schepen Loes Vandromme. Uitgerekend op de dag van de persvoorstelling werd bij haar covid vastgesteld, dus moest ze in quarantaine blijven.

Placebo

De firma Dehaco uit Lisserbroek in Nederland, levert via salesmanager Peter Ploegaert vijf units in bruikleen tot eind juni en draagt zo zijn steentje bij aan dit onderzoek.

Voor één klas met luchtreiniger wordt ook telkens een placeboklas aangeduid waar geen ingrepen gebeuren, maar de luchtkwaliteit wel gemeten en het aantal positieve besmettingen vergeleken wordt.

An Tillie, algemeen directeur van KBRP verwelkomt het onderzoeksproject met open armen: “De jongste jaren werden een paar nieuwbouwprojecten gerealiseerd waar uiteraard ventilatiesystemen aanwezig zijn, maar de meeste van onze 12 scholen zijn gevestigd in gebouwen van 100 jaar oud of meer, zonder ventilatietools.

Voor corona werden de ramen van de klassen wel open gezet tijdens de pauzes maar dat was het. Er werd niet gemeten, dus niemand was ook op de hoogte van het slechte binnenklimaat. Tijdens de pandemie zijn we gaan meten met CO2 toestellen en kwamen we tot verrassende resultaten. De leerkrachten gingen met deze cijfers en kennis aan de slag en experimenteerden.”

Onbetaalbaar zonder subsidies

“Hoe kan ik het CO2 resultaat onder de 900 PPM krijgen? Hoe kan ik de virussen buiten houden? Een extra raam openen, ook de deur openzetten, af en toe eens extra met de klassengroep naar buitengaan? De leerkrachten beginnen het in de vingers hebben. Meten is inderdaad weten. Maar wat zijn de gevolgen als ze de klaslucht gezond willen houden? Vele klassengroepen zitten nu met dikke truien les te volgen, met de ramen en deuren open en de verwarming op, om toch nog wat basiswarmte te hebben. Bij de afrekening van de energie gaan de scholen met gigantische facturen zitten. Zo kan het dus ook niet verder. Het project is dus nuttig, maar onbetaalbaar zonder subsidies”, aldus nog An Tillie.

“Ook na de coronapandemie blijft gezonde lucht een prioriteit. Een gezond klasklimaat geeft zuurstof aan de hersenen en houdt de virussen buiten. Met de luchtreiniger kunnen ook fijn stof en pollen uit de klaslucht gezuiverd worden. Met deze technologie hopen we ook de ramen en deuren enkel nog tijdens de pauzes te moeten openzetten”, besluit An Tillie.