Onderwijsproject BENO doet anderstalige jongeren groeien

Het onderwijsproject BENO draait in Oostende weer op volle toeren. Twaalf anderstalige jongeren krijgen ook dit schooljaar de kans om hun Nederlands, wiskunde en ICT-vaardigheden te verbeteren én om van verschillende opleidingen te proeven.

Deze unieke samenwerking heeft als doel de toekomstperspectieven van jonge nieuwkomers te verbeteren en hun integratie te bevorderen. De jongeren gaan langs bij CVO Scala voor de opleidingen kledij herstellen, horeca en klusjesman. Bij CVO Miras leren ze de opleiding zorg kennen en bij de VDAB zien ze verschillende bouw- en technische opleidingen.

De opleidingen zijn op maat van de cursisten, zo kunnen ze ontdekken wat ze willen gaan doen in de toekomst. Naast verschillende opleidingen volgen ze ook intensief les bij CBE Ligo Brugge-Oostende-Westhoek. Hier krijgen ze lessen Nederlands, wiskunde, ICT en (theorie) rijbewijs.

Weerbaarheid

Ook Arktos speelt een belangrijke rol in deze samenwerking. Eén middag per week nemen zij de jongeren onder hun vleugels. Arktos werkt aan sociale vaardigheden, weerbaarheid en veerkracht. Ook maken ze de cursisten wegwijs in Oostende. Ze bezoeken verschillende jeugdhuizen, waaronder de Kim en de Takel.

De coördinator van het project, Joy Develder, benadrukt het belang van de brede samenwerking: “Het is geweldig om te zien hoe deze jongeren groeien in één schooljaar tijd. De voorbije schooljaren was BENO voor velen een succeservaring. Ze volgen nu een opleiding of zijn trots aan het werk.”

Meisjes boven

Een van de ex-cursisten, Marzia, uit Afghanistan, deelt haar ervaring: “Ik vond BENO heel leuk. Ik was heel triest dat ik niet nog een jaar kon blijven. Wij (de meisjes in BENO) deden alle opleidingen mee: vloerder, klusjesman, elektriciteit… Soms was het lastig en zwaar werk. Ik haalde ook mijn theoretisch rijbewijs. In september startte ik samen met mijn zus de opleiding verkoop.”

Dit project is mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking van CBE Ligo Brugge-Oostende-Westhoek, stad Oostende, VDAB, CVO Scala, CVO Miras, Arktos VZW en AgII.

(HH)