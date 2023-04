Onderwijsbeurs in Kortrijk opnieuw groot succes: honderden geïnteresseerden tekenden present

Vzw West-Covo en Kortrijk Xpo organiseerden opnieuw hun Onderwijsbeurs van Vlaanderen, al jaren bekend als drukst bezochte beurs van Vlaanderen. Honderden geïnteresseerden tekenden present op deze 71ste Onderwijsbeurs.

Op deze onderwijsbeurs kunnen leerkrachten en directie van het kleuteronderwijs, lager- en secundair onderwijs, logopedisten, ergotherapeuten en kinderverzorgsters kennis maken met uitgekiende leerstrategieën en de nieuwste educatieve materialen. 130 standhouders toonden er: schooluitrusting en meubilair, didactisch materiaal, leer- en studieboeken, klasuitstappen, sportmaterialen en schrijf- en schoolgerief.

Ideeën opdoen

Ook mama Daphné Vandepitte en kinderen Mateo en Chloé brachten een bezoek. “We komen ideeën opdoen voor excursies en bekijken wat voorhanden is, ook leuke gadgets”, duidt Daphné, die lesgever Spaans-Engels is en van opleiding vertaler-tolk is.

Zij doet aan thuisonderwijs, ook huisonderwijs genoemd, bij haar kinderen. “Persoonlijk vind ik dat 8 uur op school zijn lang is voor veel kinderen. Het kan vermoeiend zijn na een dag. Thuis kan ik een pauze inlassen als ik zie dat ze te moe worden of de aandacht verzwakt is. Kinderen moeten hun eigen ritme kunnen volgen. In een school kan je dat niet. Als de aandacht van een onderwerp verzwakt, kan ik overgaan op iets anders”, duidt Daphné. “De kinderen mogen ook onderwerpen aanbrengen die ze zelf interessant vinden en ook zelf dingen opzoeken. Ze mogen zelf op onderzoek gaan. Als ze het niet onmiddellijk vinden, kunnen ze het onderwerp loslaten en dat later opnieuw oppikken.”

Er moet ook ruimte zijn voor creativiteit

Volgens Daphné mag het al eens ongedwongen zijn en volgens eigen interesses en ritme van het kind. “In de klas is het een routine en een strak leerplan. Er moet ook ruimte zijn voor creativiteit, soms wordt dat in de school wel eens vergeten of is er te weinig tijd. Zo hebben we thuis een moestuin aangelegd, waar de kinderen leren zaaien en dingen ontdekken. Er zijn legio mogelijkheden.”

Daphné is aangesloten bij een groep rond thuisonderwijs. “We komen elke dinsdag samen om te praten over thuisonderwijs en ideetjes uit te wisselen en/of samen iets te doen. We praten ook over verscheiden onderwerpen en kijken hoe we dingen kunnen verfijnen in het thuisonderwijs.”