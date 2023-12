Ondervoorzitter SV Loppem is opvoeder: “Veel gelijkenissen”

In het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) in Sint-Michiels zijn onderwijs en sport voor heel wat leerlingen een logische combinatie. Ook voor Anthony Debuyser (46), opvoeder van de leerlingen van de derde graad, gaan sport en onderwijs hand in hand. In zijn vrije tijd is hij sportief coördinator en ondervoorzitter van SV Loppem, dat aan de leiding staat in derde provinciale B.

Alle smoesjes

“Toen ik 24 jaar geleden solliciteerde voor een job op deze school, had ik er geen idee van dat er een link zou zijn tussen mijn professionele activiteit en mijn hobby”, zegt Debuyser. “Hier op school ben ik verantwoordelijk voor zowel de administratie als de begeleiding van de leerlingen. Ik zorg ook voor de eerste opvang van leerlingen met problemen. Ook bij SV Loppem ben ik als sportief coördinator het eerste aanspreekpunt van de spelers, en als ondervoorzitter komt heel wat administratie op me af. Ik ken alle smoesjes van leerlingen die te laat komen op school, maar ik ben ondertussen ook al heel goed op de hoogte van de excuses van voetballers die niet op tijd aanwezig zijn op een training. De gelijkenis is frappant.”

“Zowat iedereen op school weet dat ik al mijn vrije tijd investeer in de club van mijn hart. Als opvoeder moet ik geen lessen voorbereiden en examens nakijken. Daardoor heb ik meer tijd voor mijn hobby. Toen we vorig seizoen vaak verloren, werd ik al eens geplaagd door de leerlingen. Dit jaar staan we eerste en kan ik bijna elke maandag met opgeheven hoofd door de gangen wandelen. De collega’s gunnen me het succes, want ze weten dat ik me voor de spelers van SV Loppem even hard inzet als voor de leerlingen.”

De opvoeder van het VHSI is ook verantwoordelijk voor het aantrekken van jong talent voor zijn club. “Uiteraard hou ik de prestaties van jonge voetballers op onze school in de gaten. Het is jammer dat we geen schoolploeg meer hebben, maar de sportleraren informeren me tijdig als een leerling interesse heeft om bij SV Loppem te komen voetballen.” (PDC)