Ondernemers schenken minibus aan De Hagewinde in Roeselare

Dinsdagavond overhandigden meer dan veertig ondernemers de sleutels van een gloednieuwe Renault Master aan de directie van De Hagewinde, de school voor buitengewoon onderwijs in de Vikingstraat.

De school toonde zich echt dankbaar en trakteerde de ondernemers op een receptie. “De kleinere klassen in het buitengewoon onderwijs maken dat een minibus een bijzonder handig leermiddel wordt op school. Een bus huren met een kleine klasgroep is echt duur. We zijn daarom ook heel erg blij dat we op deze manier onze eigen minibus ter beschikking hebben”, zegt directeur Jo Degrande. De schenking van de minibus kwam tot stand dankzij het initiatief ‘Lokaal ondernemen loont’. Het project liep zo goed dat er bijkomend drie speciale kinderstoelen en een cheque ter waarde van 4.000 euro werden overhandigd. (BF/foto SB)