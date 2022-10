Ondernemers delen aan schoolpoort in Wervik gratis fietslichtjes uit

Op initiatief van drie ondernemers uit Wervik en Geluwe zijn vrijdagmorgen aan enkele scholen gratis fietslichtjes uitgedeeld. Alle fietsende schoolkinderen kregen ook een flyer mee, die de actie nog beter in de verf zet.

Het idee komt van Dieter Vercaemer van de fietsenhandel DCycles in de Menenstraat in Geluwe, Stefan Nollet van de garage Nova Motor in de Kapellestraat in Geluwe, Patrick Hugo van Optiek Hugo in de Leiestraat in Wervik. Voor de flyers zorgde drukkerij Publi-Almar in de Sint-Medardusstraat in Wervik.

In samenwerking met de ouderraad van vrije basisschool De Graankorrel groeide het idee om een actie op poten te zetten om schoolgaande kinderen extra te sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Fietsende leerlingen moeten goed zichtbaar zijn in het donker, en daar komt een fietslicht goed van pas.

De initiatiefnemers toetsten hun idee af bij de stad Wervik. “Vanuit het lokaal bestuur werd niet lang getwijfeld om de schouders onder een dergelijk project te zetten”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Onder impuls van de stad werd de actie doorgetrokken naar alle andere basisscholen in Wervik, Geluwe en Kruiseke, dus ook Futura van het Gemeenschapsonderwijs.”

“Fietsende kinderen zijn zich vaak niet van de gevaren bewust die gepaard gaan met fietsen in het donker. Zeker in de donkere wintermaanden is dat een probleem. In het kader van verkeersveiligheid juichen we dergelijke acties toe. Goed zichtbare fietsers zorgen voor minder kans op ongevallen. We hebben dan ook niet lang moeten nadenken om mee op de kar te springen.”

De stad Wervik kocht een 350-tal fietslichtjes aan. In De Graankorrel was er vorige week een onaangekondigde fietscontrole en de komende week volgt er nogmaals een controle.

(EDB)