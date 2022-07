Onderhoudsman Filip Messens nam afscheid van Atheneum Brugge

Donderdag 30 juni namen directie en personeelsleden van het Atheneum Brugge officieel afscheid van onderhoudsman Filip Messens. De oud-speler van Cercle Brugge heeft na een loopbaan van bijna 40 jaar al zijn werkmateriaal netjes opgeborgen. Het is nu tijd om samen met zijn vrouw écht te genieten van het leven.

“In 1983 begon ik als onderhoudswerkman en stoker in de Rijksmiddenschool aan de Verversdijk”, vertelt Filip Messens enthousiast. “Toen de gebouwen verkocht werden aan het Europacollege verhuisde ik naar het Atheneum. Ik zag in al die jaren veel veranderen. Doordat de jongens vroeger vaak voetbalden op de speelplaats, zag ik honderden ruiten sneuvelen. Die moesten volgens de oude methode met mastiek vervangen worden. De nieuwe ramen met dubbel glas zijn gelukkig minder breukgevoelig. Ik moest vroeger ook zelf de branders van de stookketels opstarten. Nu gebeurt alles computergestuurd, maar ik ben het toch altijd goed in de gaten blijven houden. Je weet maar nooit met al die elektronica.”

Minder discipline

“Ook de leerlingen zijn anders dan toen ik begon, maar dat betekent zeker niet dat het vroeger allemaal beter was. Er was meer discipline en tucht terwijl het er nu wat losser aan toe gaat. Ik heb altijd een goede band gehad met die jonge gasten. Sommigen hielpen me zelfs spontaan bij een of andere karwei die ik niet alleen kon klaren. Ik heb ook vijf directeurs gekend, die elk op hun manier de school goed geleid hebben.”

Filip Messens woont al 36 jaar in Eeklo en geniet sinds enkele weken volop van zijn pensioen. “Ik fiets vaak en werk graag in de tuin. Elke donderdag is het marktdag in Eeklo en dan ben ik daar te vinden. Ik hou ervan om tussen de kraampjes te lopen. Ik weet zeker dat ik me niet zal vervelen. Als het echt nodig is, mogen ze op school zelfs nog eens een beroep op me doen.” (PDC)