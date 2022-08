Ondanks Vlaams manco maken drie nieuwe directeurs zich op voor eerste schooldag bij scholengroep GO!:“Volgend jaar wordt lerarentekort wél problematisch”

Net als het lerarentekort geselt ook het gebrek aan directeurs de werking van het Vlaamse onderwijs. Toch kon de GO! Scholengroep 26 Mandel en Leie of scholengemeenschap basisonderwijs Kortrijk-Menen drie nieuwe directeurs strikken die op 1 september met hun nieuwe job zullen starten.

De vervaging tussen werk en privé zou het grootste obstakel zijn om een job als directeur aan te nemen. Volgens Hannelore De Greve, onderzoeker bij het Expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs, is het directeurstekort minstens even prangend als het gebrek aan leraren. “Doordat er sowieso al te weinig leerkrachten zijn, waarvan maar een minderheid zich kandidaat stelt als directeur, krijgen scholen hun vrije directeursplekken niet gevuld. Helaas wordt de functie ook vaak negatief en veeleisend afgebeeld”, schreef ze in haar opiniestuk in De Morgen.

Leiderschapspotentieel

Het Expertisecentrum roept daarom op om het maatschappelijk beeld van de directeur bij te sturen en vooral leiderschapspotentieel en -ambities in de schoolteams te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan door onder andere bij alle leraren (en leraren-in-opleiding) in te zetten op loopbaancompetenties.

Een strategie die de scholengroep GO! 26 Mandel en Leie dit schooljaar goed toegepast heeft. Zowel Martijn Stragier als Lander Naert, respectievelijk de nieuwe directeurs voor basisschool Drie Hofsteden en MPI Pottelberg in Kortrijk, waren reeds actief in de scholengroep. Martijn was voorheen beleidsmedewerker bij GO! Futura basisschool Vander Mersch in Menen en Lander was dan weer 13 jaar leerlingenbegeleider en pedagogisch coördinator bij GO! Athena campus Drie Hofsteden, in Kortrijk.

Via een interne vooropleiding ‘Talentenwerf’ en vervolgens een opleiding tot directeur in Brussel werden de twee klaargestoomd voor hun nieuwe functie. Ook voor de GO! Freinetschool De Baai in Kortrijk werd een nieuwe directeur aangesteld, al wilde de Scholengroep nog even wachten met de bekendmaking van die aanwerving.

“Onze scholengemeenschap telt 14 basisscholen verspreid tussen Komen en Harelbeke. We geven onderwijs aan 3200 leerlingen. Wat betreft het lerarentekort kunnen we omzeggens met een volledige bezetting starten op 1 september. Echter hebben we wel heel weinig marge. Vooral in lager onderwijs (L1 tot L6) wordt het tekort in het komende jaar nog problematischer. Daar zullen we genoodzaakt zijn om bij afwezigheden nog meer kleuteronderwijzers in te schakelen in het lager. Maar wat betreft het directieteam zit het goed. We zijn tevreden met de nieuwe aanstellingen”, zegt Frederick Berton, directeur-coördinator scholengemeenschap basisonderwijs GO! Kortrijk-Menen.

Na een succesvolle tweejarige avond- en weekendopleiding tot directeur beginnen Lander en Martijn dus op 1 september aan hun nieuwe uitdaging. De afgelopen weken hebben ze reeds benut om kennis te maken met de structuur en werking van hun nieuwe scholen.

Hadden jullie de aanwerving verwacht?

Lander: “In eerste instantie volgde ik de opleiding om aan de scholengroep en de algemene directeur te tonen dat ik bereid was om voor een directeursfunctie te gaan. Tijdens de opleiding was er geen gevoel van concurrentie of competitie. Als het niets zou worden, dan was het misschien even een domper, maar ik heb altijd graag mijn job als leerlingenbegeleider en coördinator gedaan. Toen ik het nieuws kreeg, belde ik toch even naar de vrouw des huizes om af te stemmen, maar we wisten alle twee dat ik de job wou aannemen.”

Martijn: “Het is allemaal vrij snel gegaan, maar ik was heel blij met het nieuws. Het was ook een aangenaam moment om het met elkaar te kunnen delen.”

© MD

1 september staat voor de deur, zien jullie het zitten?

Martijn: “Zeker en vast! Drie Hofsteden is wel wat groter dan de school in Menen, maar de schoolcultuur is grotendeels hetzelfde. Ik weet dat we voor een aantal uitdagingen staan, maar ik zie het volledig zitten. In de vakantie heb ik me al wat ingewerkt om de organisatie te leren kennen. Voor de eerste schooldag hebben we samen met de ouderwerking beslist om iets speciaals te doen. Elke leerling kreeg de uitnodiging om met zijn of haar favoriete kleur naar school te komen, onder de slogan “alle kleuren op een rij, iedereen hoort erbij”. Eens met gekke kleren naar school komen is niet alleen leuk, maar we willen ook aantonen dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Omdat wij veel verschillende culturen hebben op onze school is dat zeker ook van toepassing. Iedereen leeft hier op gelijke voet.”

Ik had wel ambitie om directeur te worden, maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan – Martijn Stragier (directeur Basisschool Drie Hofsteden)

Lander: “Je wordt ook heel goed ondersteund en begeleid door de groep. Het is een nieuwe school, maar je merkt dat er in de entourage van de directie enorm veel energie wordt gepompt. Het mag gezegd worden, in deze scholengemeenschap sta je niet alleen. Ik heb ook deze zomer benut om reeds enkele zaken op orde te stellen en de mensen van IPO (Internaat voor Permanente Openstelling, red.) te leren kennen.”

Ambieerden jullie al lang een directeursrol?

Lander: “Het is een beetje met de paplepel ingegeven, mijn papa was zelf directeur van de Drie Hofsteden waar ik overigens even onder hem heb gewerkt. Voor mij startte het met een passie die groeide door constant te werken aan jezelf en opportuniteiten te krijgen. Daarnaast word je gesteund door een sterke scholengroep wat veel vertrouwen geeft.”

Ik verander van secundair naar buitengewoon lager onderwijs, dat is een aanpassing, maar met mijn vooropleiding als psychiatrisch verpleegkundige, gecombineerd met leerlingenbegeleiding, lijkt het me een goede match – Lander Naert (directeur MPI Pottelberg)

Martijn: “Ik had wel de ambitie om directeur te worden en had me bijgeschoold met het idee om ooit die rol te vervullen, maar ik dacht pas binnen een aantal jaar. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Ik ben tevreden dat ik eerder dan verwacht dit pad kan inslaan.”

Lander Naert en Martijn Stragier. © MD

Waarom spreekt deze functie jullie aan?

Lander: “Het gaat over samenwerken en deel zijn van het groter geheel, je steentje bijdragen aan de scholengemeenschap. Het is fijn dat ik van mijn collega’s dit vertrouwen krijg.”

Martijn: “Vooral het feit dat het niet enkel om een basisschool gaat, maar een campus. Op het domein zitten verschillende onderwijsniveaus en dat maakt het meer een samenhangend geheel in plaats van afzonderlijke entiteiten. Het stimuleert meer een samenwerking binnen de campus zelf.”

Wat wordt de grootste aanpassing of uitdaging?

Martijn: “Ik heb het voordeel dat ik nauw heb samengewerkt met Carine Favoreel, de directeur van Menen. Ik gaf als beleidsmedewerker ondersteuning aan de directie en was aanspreekpunt op de school, dus ik heb veel gelijklopende taken gezien en geleerd die ik nu kan toepassen. Ik hoop vooral eens een normaal jaar te starten, zonder coronagerelateerde maatregelen, waar iedereen zich goed voelt en waar zowel kinderen, ouders en leerkrachten terug welkom zijn.”

Lander: “Ik verander van secundair naar buitengewoon lager onderwijs, dat is een aanpassing, maar met mijn vooropleiding als psychiatrisch verpleegkundige, gecombineerd met leerlingenbegeleiding, lijkt het me een goede match. De insteken van buitengewoon onderwijs en de zorgsector kennen wel wat raakvlakken. De structuren zijn anders, maar dat leer ik wel.”

© MD

Wat is jullie ambitie als nieuwe directeur?

Lander: “Ik wil het team leiden met inspraak en gedeeld leiderschap. Een verbindende eenheid met alle verschillende deelteams.”

Martijn: “Op inhoudelijk vlak heb ik nog niet echt iets dat ik naar voor wil schuiven, eerst wil ik de school leren kennen. Ik houd wel van open communicatie. Dit op elk niveau, bij zowel leerlingen, leerkrachten als ouders en directies onderling.”