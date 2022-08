Ondanks lerarentekort slechts één openstaande vacature bij de Heulse scholen

Goed nieuws voor de Heulse schoolgaande jeugd en hun ouders. De verschillende scholen, zowel middelbaar, kleuter als lager, zijn erin geslaagd om quasi alle vacatures in te vullen.

Dat mag, met het huidige lerarentekort, als een huzarenstukje aanzien worden. Alleen bij Spes Nostra Middelbaar is er nog één vacante positie en loopt de zoektocht naar een wiskundeleerkracht 2e graad nog volop.

Hoewel verschillende West-Vlaamse scholen kreunen onder het lerarentekort, lijkt er in Heule geen vuiltje aan de lucht. In de vijf VBS-scholen (lager en kleuter) zijn alle vacatures ingevuld geraakt. Bij Spes Nostra middelbaar is het lerarenkorps, op één positie na, ook volledig net voor de start van het nieuwe schooljaar. “Al was dat absoluut geen sinecure” laat Heidi Denys, directeur 2/3de graad weten. Om de leemte in te vullen, wordt gekeken richting afstandsonderwijs, gemixte klasgroepen of leerkrachten die extra uren opnemen.

Positief nieuws

Dat quasi alle vacatures ingevuld zijn geraakt, is hoe dan ook goed nieuws voor de schoolgaande jeugd en hun ouders. Zij kunnen zonder zorgen starten aan het nieuwe schooljaar, dat volgende donderdag van start gaat.