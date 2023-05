OMG-festival in Kortrijk toont educatieve kracht van games: “Zoveel mogelijkheden in het onderwijs”

Maandag organiseerden Lander Van der Biest (33), Hans De Four (50) en Mario Kicken (32) van Impact Connecting de eerste editie van Onderwijs Met Games in Howest campus The Penta in Kortrijk. Tijdens dit festival doken 400 deelnemers in de wereld van videogames, gamification, spelend leren, programmeren, virtual reality, artificiële intelligentie en meer. “Het evenement zet in op de educatieve, maatschappelijke, culturele en sportieve meerwaarde van moderne media en wil leerkrachten en iedereen die bezig is met jongeren bereiken. Op de interactieve expo ga je hands-on aan de slag met enkele games en ontdek je de nieuwste educatieve technologie”, aldus Lander.

De trekker van OMG is Lander. Hij is zelf tien jaar leerkracht geweest. “Ik gebruikte zelf ook games tijdens de les. Zo werkte ik met een bee simulator om heel concreet het belang van een bij in de natuur aan te leren. Omdat mijn leerlingen de bij besturen in het spel heeft dat meer impact. Je wil dat het bijtje overleefd.”

Gratis lesfiche

Op www.gamekunde.be verzamelde Lander zijn ideeën in de vorm van een gratis lesfiche om zo andere leerkrachten te inspireren. “Dat werkte, maar ik bleef te veel in mijn school hangen. Sinds september werk ik bij Impact Connecting en wij organiseren grote ICT-evenementen en –praktijkdagen. Er is immens veel potentieel in gaming als medium om bij te leren, maar er zijn ook heel veel drempels. Met deze concrete expo brengen we daar verandering in en maak je kennis met de mogelijkheden.”

Voordelen ontdekken

De 35 standhouders – waaronder enkele grote namen zoals Microsoft, Nintendo, de universiteit van Utrecht, JEF, minelabs en Sportwerk Vlaanderen – geven bezoekers de kans om de voordelen van games en spelend leren in het onderwijs te ontdekken.

“We hebben eveneens aandacht voor mensen met een beperking die dankzij Pillo met een kussen als controller ook het gaming aanbod kunnen ontdekken. Op de expo staat ook GameChangers die uitleg geeft over gameverslaving en hoe je game- en schermgedrag onder controle krijgt, bij die kleine percentage waar het kan fout lopen. We willen met Onderwijs Met Games een zo volledig mogelijk beeld geven.”

Keynote sprekers en workshops

Daarnaast konden bezoekers de hele dag door gaan luisteren naar keynote sprekers en workshops volgen. Ook leerkracht Engels Guy Van Gestel uit Grimbergen was op ontdekking. “Ik doe al vrij veel met games in de klas. Dat zijn dan taalgerichte oefenspelletjes waarbij je punten kan winnen als je Engelse vragen beantwoord. De leerlingen zijn heel gemotiveerd en zonder dat ze het beseffen zijn ze aan het bijleren. Voorlopig ben ik één van de enige leerkrachten in onze school die zo werkt, maar wanneer mijn collega’s er meer vertrouwd mee zijn, zal dat wel aanslaan. AR en VR lijkt alvast veelbelovend. In plaats van met je buur in de klas de wegbeschrijving te studeren, zal je effectief kunnen rondlopen in een virtuele wereld.”