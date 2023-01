OLVH houdt onaangekondigde fluo-actie

Woensdagmorgen vond aan de schoolpoort van de secundaire afdeling van OLVH in Sint-Andries een onaangekondigde fluo-actie plaats. Directeur Sofie De Baere en twee leden van de ouderraad verwelkomden de leerlingen en deelden gloeistaafjes (glowsticks) uit aan diegenen die als fietser of voetganger goed zichtbaar waren in het verkeer. De initiatiefnemers waren achteraf best tevreden met het succes van de actie. Ze willen in de donkerste periode van het jaar immers de zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker promoten. (PDC/foto PDC)