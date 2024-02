OLVH-boegbeeld Eric Colenbier met pensioen: “In contact met de jongeren was luisteren de rode draad”

Godsdienstleraar Eric Colenbier (63) nam woensdag definitief afscheid van de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut (OLVH) in Brugge. Eén dag later ging de minzame Bruggeling immers met pensioen.

Op het gevaar af in superlatieven te vervallen, mag gerust gesteld worden dat met dit afscheid een boegbeeld van de school verdwijnt. Hij was 41 jaar de leraar van OLVH die leefde voor zijn school. Zo zal hij ongetwijfeld ook herinnerd worden door al zijn collega’s. Eric Colenbier behoort tot die groep leerkrachten die hun opdracht ruimer zien dan enkel lesgeven.

“In heb in al die jaren inderdaad nooit op een inspanning min of meer gekeken. Veertien keer organiseerde ik op vraag van de leerlingen tijdens de grote vakantie een bergkamp. Aanvankelijk in Noord-Italië, later in Zwitserland en vorig jaar nog in Oostenrijk. Dat zijn herinneringen die ik koester. Ik heb ook de leerlingenraad opgericht, want ik vind het belangrijk dat leerlingen inspraak krijgen en initiatief mogen nemen.”

Ook de inleefdagen voor de zesdes en de jaarlijkse inclusieve Virofuif waren geesteskinderen van Eric Colenbier. “Ik ben blij dat collega’s deze belangrijke schoolevenementen verder zullen behartigen.”

Thema’s

“Sociaal engagement en verbondenheid vind ik ontzettend belangrijk. Ik stel met plezier vast dat heel wat jonge mensen deze waarden nog steeds belangrijk vinden.” Als godsdienstleraar heeft Eric Colenbier de vervreemding van het religieuze bij zijn leerlingen duidelijk vastgesteld. “Ik heb altijd maatschappelijke thema’s die jongeren boeien, alsook psychologie en filosofie aan bod laten komen in mijn lessen. Deze zaken interesseren de jeugd van tegenwoordig meer dan godsdienst en religie. In mijn contact met jongeren was luisteren de rode draad. Ik heb hen altijd proberen te begrijpen, maar ook heel vaak de raad gegeven om niet op te geven als het moeilijk gaat en zeker nooit de hoop te verliezen.”

Toekomst

“Ik realiseer me nog niet echt goed wat me de komende maanden en jaren te wachten staat”, besluit Eric Colenbier. “Heemkunde interesseert me enorm en ik zal nu ook meer tijd kunnen vrijmaken voor al mijn vrijwilligerswerk. En misschien zal ik alles ook wel iets rustiger doen en vooral genieten van alles wat ik doe.”