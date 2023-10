OLVA krijgt groen licht van de onderwijsinspectie

Vorige week zakte de onderwijsinspectie voor vier dagen af naar de secundaire afdeling van OLVA in Assebroek. Zoals elke externe controle zorgde deze doorlichting voor de nodige stress en zenuwachtigheid. Ook al is de school zeker van zijn onderwijskwaliteit, toch blijft het spannend wachten op het oordeel van de inspecteurs. Het schoolteam was dan ook door het dolle heen toen de inspecteurs na het afronden van de obligate gesprekken en klasbezoeken meldden dat de school een groen label krijgt. Er zijn drie mogelijke evaluatiescores (rood, oranje, groen). Groen betekent dat de school voldoet aan de eisen en verwachtingen van de overheid. Het hele team vierde deze grote onderscheiding. (PDC/gf)