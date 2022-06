OLV-College presenteert gerenoveerde leslokalen

Zaterdag werd de volledig gerenoveerde E-blok van de eerste graad van het OLV-College in de Euphrosine Beernaertstraat plechtig geopend.

Het naoorlogse gebouw van het ondertussen 180 jaar oude OLV-College staat er ondertussen ook al 70 jaar en was aan een opfrissing toe. Of zoals directeur Yannick Scheyving het samenvatte: “Het is een vleugel van de school die, in twee woorden, een geschiedenis vol toekomst verbindt.”

Hedendaagse inrichting

Een geschiedenis vol toekomst. Dat zijn dan wel twee woorden die letterlijk in tegenspraak zijn maar ook de begrippen oud en nieuw in zich dragen en meteen de buiten- en binnenkant van het gebouw reflecteren: een oude gevel kaspelt de hedendaagse binnenarchitectuur naar een ontwerp van het bureau Felix en Partners. Het resultaat: frisse en moderne lokalen in overwegend witte en lichtblauwe tinten met veel licht en een comfortabele akoestiek. De deuren tussen de lokalen zelf creëren de mogelijkheid tot klasoverstijgend en coöperatief leren. Tot slot laat moderne technologie de leraar toe, draadloos verbonden met de beamer les te geven terwijl hij met het pen device in de hand, doorheen het lokaal loopt en de leerlingen coacht.

Nog plannen

“Op korte termijn starten we aan de overkant van de straat met de bouw van een polyvalente zaal met klaslokalen en een extra fietsstalling. Dit totale nieuwbouwproject zal ons toelaten niet alleen de capaciteit LO-lessen in eigen huis op te drijven, maar tevens de mogelijkheid bieden om infomomenten, kleinere theatervoorstellingen en andere te organiseren. Daarnaast willen we het nieuwe gebouw ook ter beschikking stellen van externe organisaties en zodoende een meerwaarde creëren voor onze samenleving.” (ML)