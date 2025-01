Okra Sint-Michiels Dorp zet nieuwe werkjaar in met hobby-expo

Op de startdag van Okra Sint-Michiels Dorp toonden de leden van de crea-hobbyclub fraaie kunstwerken. Met meer dan honderd ingeschreven leden was die startdag weer een groot succes. “We zitten sinds vorig jaar met een vernieuwd bestuur en dat bracht een nieuwe dynamiek op gang. Deze week nog mochten we bij de start van ons 62e werkjaar opnieuw drie nieuwe leden verwelkomen”, zegt Anita vanden Berg. Er staan dit jaar weer heel wat leuke activiteiten gepland, waaronder een dagreisje naar De Schreve en Bachten de Kupe. Iedereen die wil aansluiten, is op woensdagnamiddag vanaf 14 uur welkom bij de CM (Koningin Astridlaan 2). Meer info: 0498 07 92 80. (WK/foto WK)