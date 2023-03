OKay De Panne steunt Atheneum Calmeyn in project rond menstruatiearmoede en schenkt maandelijks producten weg

GO! Atheneum Calmeyn De Panne stapt mee in het project “GoedGeRegeld” waarbij wordt ingezet op de pijnpunten van menstruatiearmoede. Op school werd informatie gegeven over het thema tijdens de lessen levensbeschouwing, en er werd aandacht besteed aan het taboe hierrond. In de zaakvoerders van het lokale OKay-filiaal vonden ze een sponsor die het project steunt.

Maar liefst 1 op 8 meisjes in Vlaanderen wordt geconfronteerd met ‘menstruatiearmoede’: ze hebben soms niet het geld om menstruatieproducten te kopen. Daarover voelen ze zich meestal erg beschaamd, en blijven ze liever weg van de school tijdens hun menstruatiedagen. “We vonden dat hieraan iets moest worden gedaan”, zegt Ine Lievens, directeur Atheneum Calmeyn in De Panne.

Weg met taboe

Alle leerlingen op Calmeyn kregen informatie over menstrueren en menstruatieproducten. Dit gebeurde in een open sfeer tijdens de lessen levensbeschouwing, waar jongens en meisjes samenzitten. Dat maakte al voor een stuk komaf met het taboe, met de schaamte die er heerst rond menstrueren. Tegelijk maakte het iedereen attent op het probleem waar sommige meisjes mee kampen: het thuisbudget volstaat zelfs niet om menstruatieproducten te kopen. Ze zoeken dan een alternatieve oplossing, zoals zich behelpen met (veel) toiletpapier, meerdere onderbroeken boven elkaar te dragen, ze blijven de (gratis) anticonceptiepil doornemen. Of, ze blijven enkele dagen thuis.

Gratis producten op school

“Slechts heel af en toe durft iemand naar een leerkracht of het onthaal te stappen met de vraag om een maandverband of tampon”, weet directeur Lievens. “Door dit probleem open te bespreken kon ook het tweede luik van het project aangesneden worden: het gratis aanbieden van menstruatieproducten in de toiletten op school. Maar in het onderwijs zijn er sowieso al weinig middelen. Dus ging onze school op zoek naar sponsors. De werkgroep met Agna Lombaert, Nele Vanacker en Yanaika Mercier riep de collega’s op een personeelsvergadering op om suggesties en ideeën aan te brengen. Maar ze gingen ook zelf op zoek. Daarbij kwam Jeroen Caulier van OKay De Panne in het vizier. Hij bood aan om maandelijks 240 menstruatieproducten van het huismerk te sponsoren aan Calmeyn. Een fantastisch aanbod! Zo lukt het ons om continu in een basisaanbod in de toiletten te voorzien.”