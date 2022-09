Officiële opening academiejaar Howest als inspirerend kenniscentrum

Howest ziet haar studentenaantal groeien naar meer dan 9.500 studenten. Opmerkelijk is de stijging van internationale studenten, zowel EU als niet-EU. “De inschrijvingen lopen nog, maar het ziet er goed uit. We tekenen nu al een stijging op van vijf procent met meer dan 7.000 studenten in de bachelors en meer dan 2.500 in de graduaten”, zegt Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest.

Howest biedt een gediversifieerd portfolio van 25 professionele bachelors, waarvan zes in het Engels, en twaalf graduaten. Als nieuwe opleidingen kiest de hogeschool in Kortrijk voor een bachelor in de Sociale readaptatiewetenschappen, een bachelor in Built Environment en een graduaat Travel Support. “In volgend academiejaar willen we innovatief inspelen op nieuwe tendensen. Howest wil de kaart van internationale uitstraling trekken en niet langer bescheiden zijn. De visie werd scherp gesteld met als krachtige doelstelling een inspirerend kenniscentrum te zijn, de referentieschool voor toekomstgerichte en creatieve opleidingen, onderzoek en ondernemerschap”, besluit Lode.

Als bijkomende nieuwigheid heeft Howest ook grote bouwplannen in Brugge en Kortrijk. De campus op Kortrijk Weide wordt verder uitgebouwd waarbij duurzaamheid centraal staat bij het ontwerp.