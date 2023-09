Officiële inhuldiging tijdens zomerbar van Vriendenkring: Extra klassen in ’t Regenboogje

Marcel en Odette hebben vorige vrijdag na schooltijd op de speelplaats van ‘t Regenboogje een regenbooglint doorgeknipt. Daarmee verklaarden de twee kleuters de nieuwe containerklassen in de vrije kleuterschool officieel voor geopend.

In de rij containers zijn twee nieuwe klassen ingericht voor de peuters en de kinderen van de derde kleuterklas. Daartussen is er een sanitair blok met een rij extra toiletten geplaatst. “De nieuwe klassen zijn er gekomen nadat we tijdens het voorbije schooljaar een grote groei aan kleuters in onze school hadden gekregen. Op deze manier creëren we dus extra ruimte en kunnen we het aantal kinderen per groep beperkt houden”, zeggen directeurs Tom Lecluyse en Nele Cloet van vrije kleuterschool ‘t Regenboogje en vrije basisschool Houtmarkt.

De nieuwe klassen waren al sinds 1 september in gebruik, maar werden nu officieel ingehuldigd. Dat ging gepaard met een kleurrijke zomerbar: de eerste actie van het nieuwe schooljaar van de Vriendenkring van de kleuterschool. Heel wat ouders bleven daarvoor na het laatste belsignaal van de week nog even op de speelplaats hangen, al hadden de weergoden die uitnodiging blijkbaar niet ontvangen. Zij maakten er een grijs openingsmoment van, tussen de regendruppels.

Vriendenkring

Toch werden er heel wat cocktails, ijsjes en braadworsten verkocht. “Eerder financierden wij al de speelse bestickering op de containers, waarin je de kinderen uit het logo van basisschool Houtmarkt herkent. De opbrengst van deze bar zullen we besteden aan de verdere inrichting van de klassen”, zeggen voorzitters Mieke Morlion en Marie Dekervel van de Vriendenkring van ’t Regenboogje.

Regenbooglint

Naast het schoolbestuur van de vzw Katholiek Basisonderwijs Veurne, de leerkrachten van de kleuterschool en de betrokken aannemers, was ook burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) naar het inhuldigingsmoment afgezakt. Het traditionele ritueel van het doorknippen van het lintje liet hij deze keer evenwel over aan twee enthousiaste kleuters: Marcel en Odette.Zij lieten de aanwezigen vervolgens nog een kijkje nemen in de nieuwe klassen. (WVH)