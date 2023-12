Noorse topchefs laten zevendejaarsstudenten van Hotelschool Ter Duinen kennismaken met Scandinavische keuken

Op donderdag 14 december 2023 kwamen Aleksander Vartdal en Alexander Fredriksen koken in de demokeuken in Hotelschool Ter Duinen. Samen met een uiteenzetting over de Thon-hotels kadert dit volledig in de samenwerking van de Noorse ambassade en Hotelschool Koksijde.

Aleksander Vartdal legt uit: “Ik ben hier in Vlaanderen wel gekend als competitieve chef van de gerenommeerde kookwedstrijd Bocuse d’Or, waar ik de zilveren medaille behaalde.”

Aleksander is ook gekend voor zijn conceptuele visie op de ‘food scene’, waar hij hoge ogen mee scoort. De 3D-printer is niet meer weg te denken uit zijn keuken om de smaakbeleving steeds te optimaliseren. Kookcompetities behoren voor Alexander niet meer tot zijn dagelijkse bezigheid, aangezien hij vaak voor creatieve kookopdrachten de wereld rond reist.

Leerrijke ervaring

De zevendejaarsstudenten leerden kennismaken met de Noorse keuken en de typische Noorse ingrediënten en gerechten. De Noorse keuken focust onder andere op vis, schaal- en schelpdieren, wild, bruine kaas en wafels. De kookdemo bracht veel boter, rendier, stokvis, schelpdieren, knäckebröd, speciale pannenkoeken, bierbrood en nog zo veel meer met zich mee. De typische bereidingswijzen van voedsel, zoals drogen en roken, werden geografisch en geschiedkundig gekaderd.

De Thon-hotels investeren veel in hun restaurants en de smaakbeleving en hebben dan ook de beste chefs die in de potten roeren. Dit idee van meer-dan-alleen-een-hotel werd uiteengezet zodat de leerlingen ook deze informatie kunnen meenemen in het uitkiezen van een mogelijke stageplaats. In gans Oslo hadden ze vorig jaar in de horeca slechts acht stagiaires, dus iedere leerling die in Noorwegen stage wil lopen is meer dan welkom. De ambassadeur sloot deze leerrijke voormiddag af met de warme uitnodiging om zeker eens Kerstmis te komen vieren in Noorwegen en zeker ‘lutefisk’ (kabeljauw, red.) te proberen. (GE)