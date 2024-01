Nooit eerder was het lerarentekort zo groot: 396 openstaande vacatures na de kerstvakantie

Op 24 januari vieren we de Internationale Dag van het Onderwijs, terwijl heel wat scholen met de handen in het haar zitten. Want 2024 werd ingezet met 396 openstaande vacatures voor allerhande directiepersoneel en leerkrachten, het hoogste cijfers ooit op het einde van de kerstvakantie. “De tekorten zijn in alle sectoren voelbaar”, klinkt het bij minister van Onderwijs Ben Weyts.

Doorheen het hele jaar ontving de VDAB maar liefst 3.617 vacatures voor onderwijsfuncties, dat waren er 233 meer dan het jaar ervoor. Bij het merendeel van de vacatures – 2.212 stuks – ging over een positie als leerkracht secundair onderwijs. Op de tweede plek komen de leerkrachten kleuter- en lager onderwijs te staan, ook voor die jobs werden er vorig jaar heel wat mensen gezocht. De enige functie waarvoor het aantal ontvangen vacatures is gedaald, is die van leerkracht in het buitengewoon secundair onderwijs. (lees verder onder de grafiek)

Gelukkig wordt er voor een groot deel van die vacatures ook telkens een geschikte kandidaat gevonden, maar dat is niet altijd het geval. De kerstvakantie werd dit jaar afgesloten met maar liefst 396 oningevulde vacatures, het hoogste aantal van de afgelopen 10 jaar in die periode. (lees verder onder de grafiek)

"Zowat alle sectoren kampen momenteel met een arbeidskrapte en dus voelt ook het onderwijs dit”, reageert het kabinet van minister Ben Weyts. “We hebben tientallen verschillende maatregelen genomen en die beginnen stilaan vruchten af te werpen: zo zijn er na 10 jaar dalende cijfers opnieuw méér inschrijvingen in de lerarenopleidingen en we noteren een recordaantal zij-instromers. Sinds dit schooljaar voeren we ook de gastleraar in, waardoor werknemers uit andere sectoren enkele uren kunnen lesgeven om een school uit de nood te helpen. Heel veel van de vacatures in het onderwijs gaan immers niet over voltijdse betrekkingen, maar over 2 uur fysica hier, 3 uur Frans daar... Eén vacature staat dus niet gelijk aan één personeelslid, vaak gaat het over kleine opdrachten.”