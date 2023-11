Nog geen beterschap voor lange busritten naar bijzonder onderwijs: “Het blijft puzzelen voor Branco”

Na de herfstvakantie leek er beterschap op komst voor Branco Ballan (16) uit Heester, een deelgemeente van Zwevegem. De jongen zou normaal nog ‘maar drie uur” per dag op de bus zitten naar school in plaats van vier uur. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo simpel. “Hij wordt nu wel een half uur later opgehaald, maar blijft vier uur per dag op de baan.”

Begin dit schooljaar kreeg de ouders van Branco Ballan (16) te horen dat hun zoon maar liefst vier uur onderweg zou zijn naar zijn school van Dominiek Savio in Gits. “Ze vertelden ons dat hij een half uur vroeger zou worden opgepikt dan vorig jaar”, zeg Petra Cottenier (49), mama van Branco. “Jaren aan een stuk zat hij vier uur per dag op de bus. Dat is toen even verbeterd naar drie uur met een aangepaste route en een minibusje. En nu kan dat plots niet meer”, zucht ze.

“Zolang stilzitten is sowieso niet goed voor kinderen, maar voor Branco heeft het ook gevolgen voor zijn gezondheid. Door zijn medische problemen worden zijn gewrichten en spieren vlug stijf. Daarom moet Branco voldoende bewegen en krijgt hij op school kinesitherapie. Maar dat haalt natuurlijk niks uit als hij daarna weer twee uur stilzit op een bus… Zo blijft er ’s avonds ook amper tijd over voor ontspanning”, vertelt Petra.

Grote hulp van school

De lange busritten brachten grote kopzorgen met zich mee voor Frederic Ballan (50) en Petra, de ouders van Branco. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten. “We hebben zelf contact opgenomen met De Lijn, maar ook de verantwoordelijke voor het leerlingenvervoer op school aangesproken. Dankzij hen is De Lijn langs geweest om alle klachten te bundelen. Het feit dat ze ermee bezig waren, gaf ons hoop. Enkele weken na die bijeenkomst kregen we te horen dat de busrit met vijf minuten korter zou zijn”, vertelt Frederic onthutst.

“Na nog vele mails en ook na aandringen van de school zelf, zou er zogenaamd toch een oplossing uit de bus gekomen zijn. De Lijn zelf had eind oktober pas gereageerd op ons rechtstreeks contact met de boodschap dat ze ‘de klacht zullen bekijken’. Voor de herfstvakantie kregen we te horen dat Branco om 7.30 uur opgehaald zal worden. Maar nu is hij nog steeds twee uur onderweg en dan komt hij nog eens te laat in de lessen ook. We zijn blij dat de school ons serieus neemt en mee helpt zoeken naar een oplossing, maar hier komt precies geen einde aan.”

Complex dossier

Volgens Pieter Stock, directeur van het secundair onderwijs in Dominiek Savio is de busregeling een grote en ook zeer moeilijke operatie. “We zijn een van de weinige scholen, waar leerlingen naartoe komen vanuit de hele provincie. We doen alles om te zorgen dat de leerlingen zo kort mogelijk onderweg zijn. De Lijn werkt en vervoersregeling uit en die proberen wij voortdurend te optimaliseren. We hebben ook een voltijds coördinator in dienst als contactpersoon voor de ouders, chauffeurs, begeleiders en De Lijn. Vorig jaar hadden we dankzij extra investeringen een goed systeem van taxivervoer. Maar dat is teruggeschroefd door De Lijn onder andere de hoge kosten, iets wat we zeer betreuren. Dat zorgde voor heel wat vragen bij ouders.”

De wettelijke limiet ligt op 90 minuten per busrit. “Vier jaar geleden reden er 16 bussen. Na investeringen is dat aantal verdubbeld. Zoveel bussen op het spitsmoment bij de school maakt het nog drukker en ook het instappen vraagt tijd. Daarnaast moeten er genoeg chauffeurs zijn en moeten wij voldoende busbegeleiders vinden. Want geen begeleider betekent dat onze leerlingen letterlijk en figuurlijk in de koude staan. Ieder jaar opnieuw is het puzzelen met De Lijn. Ook nu werden onze draaiboeken al verschillende keren bijgestuurd. Na de herfstvakantie is er nog een nieuwe vervoersregeling gestart en dat zullen we nu opnieuw moeten evalueren. Voor een ideale oplossing hebben we nood aan structurele maatregelen van hogerop”, besluit Stock.