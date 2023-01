Nina, Ilan en Yara zijn de Diksmuidse Junior Journalisten

Davidsfonds Diksmuide reikte de prijzen uit aan de winnaars van de lokale voorronde van Junior Journalist. Nina Bal, Ilan Devriendt en Yara Dolphen kregen in hun reeks de hoofdprijs en maken nu kans op de nationale titel ‘Junior Journalist 2023’.

De jaarlijkse schrijfwedstrijd Junior Journalist van Davidsfonds Diksmuide kent zijn lokale winnaars. Thema dit jaar was ‘#trots #lokale helden’.

Nina Bal uit Diksmuide, een leerlinge van het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas in Diksmuide, schreef een artikel over haar oma, die Nina erg bewondert omdat ze goed kan vertellen en ze blijft ondanks enkele tegenslagen doorgaan. “Heel vlot en met veel liefde geschreven”, aldus juryvoorzitter Maarten Dumoulin. De andere laureaten in reeks 1 zijn Ilana Dekeyser en Mila Provoost. Net als Nina gaan zij naar school in de Vrije Basisschool Sint-Niklaas. Alle drie ontvangen zij een pakket jeugdboeken, aangeboden door Davidsfonds Diksmuide.

Volleerde sterreporter

In reeks 2 (eerste graad secundair onderwijs) behaalde Ilan Devriendt uit Diksmuide de hoofdprijs. Hij schreef een mooi artikel over juf Annemarie die, na haar pensioen, leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs helpt bij het instuderen van hun leerstof. “Hij schetst een hartverwarmend en sympathiek portret van een lokale held, een lerares die zich ook tijdens haar pensioen blijft inzetten voor de leerlingen. Bovendien schrijft hij als een volleerde sterreporter in de stijl van een echt krantenartikel, met een verzorgde taal en een duidelijke structuur”, luidt het oordeel van de jury. Ook Floor Raepsaet, Anneleen Segaert en Femke Vansevenant vielen in de prijzen in reeks 2. Zij zijn, net als Yara, allemaal leerlingen van ’t Saam campus Aloysius.

Krachtige oproep

Van de deelnemers in reeks 4 (derde graad secundair onderwijs) werd ten slotte een stevig opiniestuk verwacht. Winnares Yara Dolphen uit Diksmuide neemt het onder de titel ‘Geld of held?’ op voor haar zus die verpleegkunde studeert en geconfronteerd wordt met de fysieke en mentale tol van dit beroep. De jury was onder de indruk van haar bijna pamfletachtige oproep voor een betere waardering van de medewerkers in de zorg. Daarnaast gingen ook Camille Samoy, Auke De Smet, Thomas Covemaeker, Nel Remaut en Dré Willaert met een boekenpakket en een eervolle vermelding naar huis. Net als in reeks 1 zijn alle laureaten leerlingen van ’t Saam campus Aloysius.

Als lokale winnaars nemen Nina, Ilan en Yara met hun teksten deel aan de nationale finaleronde waar een vakjury alle winnaars uit de voorrondes uit Vlaanderen en Brussel zal beoordelen. (ACK)