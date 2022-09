Nieuwe sportzaal voor Vikingschool en Hagewinde officieel geopend in Roeselare

Zaterdagochtend werd de nieuwe sportzaal langs de Groenestraat, die zowel door De Vikingschool als de Hagewinde wordt gebruikt, officieel geopend. De Vikingschool beschikt sinds kort ook over zeven nieuwe klassen. “Binnen de scholengroep Arkorum wordt er veel gebouwd, maar onze bouwhonger is zeker nog niet gestild. Er staan nog projecten op til”, aldus Kris Pouseele, voorzitter van de scholengroep.

Belgian Tornado Alexander Doom, tafeltennis Florian Van Acker. Het zijn maar enkele topatleten die in het verleden school liepen in ofwel de Vikingschool of in de Hagewinde. “Zelf met een sportzaal die de naam niet waardig was, wisten we heel wat topsporters voort te brengen. Wat zal dat geven met een nieuwe sportzaal”, aldus Lieve Lema, directeur van de Vikingschool. Sinds begin dit jaar maken de leerlingen van de Vikingschool en de vlak naast gelegen school voor buitengewoon onderwijs De Hagewinde gebruik van een nieuwe sportzaal. Die werd gebouwd op een braakliggend stuk grond langs de Groenestraat. “Een mooi voorbeeld van inclusie. Door een akoestisch doek in het midden van de zaal kunnen klasgroepen van beide scholen op hetzelfde gebruik maken van de zaal”, aldus Jo Degrande, directeur van de Hagewinde. De sportzaal wordt ook na de schooluren gebruikt door verschillende verenigingen. Zo maakt de plaatselijke tafeltennisclub gebruik van de locatie.

Nieuwbouwproject

De voorbije jaren werden er al verschillende nieuwbouwprojecten binnen de scholengemeenschap Arkorum gerealiseerd. Dat stelt ook Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs Vlaanderen vast. Hij bracht zaterdagochtend een bezoek aan het nieuwbouwproject van De Vikingschool en de Hagewinde. “Ik kom heel regelmatig in scholen van Arkorum. Er wordt hier heel veel gebouwd. De dynamiek binnen de scholengemeenschap is erg groot.” De bouw-en verbouwhonger binnen Arkorum is zeker nog niet gestild. “Er zijn plannen om de bestaande infrastructuur in acht scholen nog te vernieuwen”, aldus Kris Pouseele, voorzitter van Arkorum. Daarnaast staan er nog op zeven andere locaties grote infrastructuurwerken op til. “De komende jaren hebben we grote plannen in De Boomgaard in Ardooie, De Bever in Beveren en in De Parel op De Zilten.”