Nieuwe schoolgebouwen VABI Sint-Michiel in Roeselare ingezegend

Vrijdagnamiddag kwam bisschop van Brugge Lode Aerts over de vloer in het nieuwe schoolgebouw van de middelbare school VABI Sint-Michiel in Roeselare. Er werd een viering gehouden met op het einde de inwijding van de nieuwbouw.

In 2020 begonnen de afbraakwerken van het oude gebouw, dat al dateerde van in de jaren ‘30. Op de eerste schooldag van 2022 werden de gebouwen voor het eerst in gebruik genomen. Directeur Bart Vandenberghe en Adjunct-directeur Els Degraeve vertellen ons meer over de nieuwbouw.

“Nu is alles veel meer gecentraliseerd zodat het gemakkelijker is om tussen de lessen van klaslokaal te verwisselen, ook alle administratieve diensten (zoals de burelen van directie, red.) bevinden zich in de nieuwbouw”, vertelt de directeur.

Nood aan vernieuwing hoog

De werken duurden anderhalf jaar en het resultaat mag er zijn. Bij binnenkomst is er een soort polyvalente zaal met een klein amfitheater waar de zegening ook plaatsvond. Eerst was er sprake om het oude gebouw te renoveren, maar uiteindelijk leek het financieel rendabeler om een nieuw gebouw op te trekken. “Het oude gebouw had zijn beste tijd gehad en de nood was dan ook zeer hoog voor vernieuwing. Het was ook een zeer grote kost om het oude gebouw nog te laten renoveren. We zijn erg blij met het resultaat, het gebouw telt 22 leslokalen en 3 praktijklokalen waaronder een waslokaal voor honden”, legt Els uit.

Rondleiding

Na de plechtigheid werd de bisschop ook nog rondgeleid door een groepje studenten van de eerste graad. De gebouwen worden gebruikt door alle graden van de school.

Op 18 november is er een officiële openingsplechtigheid gepland. (Lars Van Compernolle)